Ulupamir\'de Kırgız Kültür Şöleni

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı çerçevesinde "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden Kırgız Türklerinin 1982 yılında yerleştirildiği Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla "12. Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi. Şölene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ile Burhan Kayatürk, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program çerçevesinde protokol üyeleri, 35 kişilik atlı ekip tarafından karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Kırgızistan milli marşlarının okunmasının ardından Manas Destanı dinletisi gerçekleştirildi. Programda ayrıca Kırgızistan'dan gelen sanatçıların konseri, Otağ Müzik Topluluğu gösterisi, Manas Üniversitesi öğrencilerinin performansı ve Ulupamirli öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Bugün bir araya geldiğimiz Ulupamir ve onun yurdu olan Erciş toprakları, esasında kutlu tarihimizin bizi bir araya getiren o derin Türk dünyası ailemizin bir sembolü olan yerdir. Büyük düşünürümüz Cengiz Aytmatov şöyle diyor; 'İnsan unutursa toprak da onu unutur'. Bakın bir Kırgız atasözü der ki bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı bütün Türk dünyası olarak 21. asra kazıyacağız. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 35. yılı kutlu olsun. Birliğimiz daim olsun, Türk dünyası yaşasın, ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Van'da yıllardır Kırgız Türkleriyle kardeşçe yaşadıklarını dile getiren Van Valisi Balcı ise, "Bu güzel etkinliği düzenleyen Ulupamirli hemşerilerime canı günülden yürekten teşekkür ediyorum. 12. Ulupamir Kültür Şöleni ve Kırgızistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 35. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan da büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını da yüce Allah diliyorum. Ev sahipliğiniz için Ulupamirli hemşerilerimize, Kırgız Türklerine de canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev ise, "Biz kardeş Türkiye'mizle gurur duyuyoruz, Türkiye'nin her bir başarısında Kırgızistan koşarız geliriz ve seviniriz o kıvancı paylaşınca daha çoğaltmak için Türkiye de küçük bir üzüntü olursa hep yanınızdayız o üzüntüyü azaltmak için silmek için" şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da, Van'ın renklerle zenginleşmiş bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bugün burada Ulupamir'den gelen kıymetli kardeşlerimizin geleneklerini yaşamak, onlarla kucaklaşmak çok güzel. Bu vesileyle Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Van'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Türkiye özellikle dost ve kardeş ülkelere, dost ve kardeş milletlere sonuna kadar kucağını açan bir yer. Muhacirleri kucaklamakta hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Her zaman muhacir kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da, "Kırgız kardeşlerimiz geleneklerinden vazgeçmediler. Kültürlerini hep yaşattılar. İnancımız gereği dini, dili, rengi ne olursa olsun herkesi kucaklamaya devam eden bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Balcı, Zorlu ve protokol üyeleri, alanda kurulan Kırgız çadırları, geleneksel kıyafetli erkek ve kadınların yaptığı işlemelerin yer aldığı sergiyi gezdi. Ulupamirlilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren katılımcılar, ikram edilen yöresel yemekleri tattı.

Daha sonra at üstünde hünerlerini sergileyen Kırgız Türkleri, "Kökbörü" adı verilen post kapma oyununu oynadı. Heyecanlı anlara sahne olan post kapma yarışı sonrası halk oyunları gösterileri yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

Balcı, Zorlu ve beraberindekiler daha sonra Sağlık Bakanlığınca mahallede yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN