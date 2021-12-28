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Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi - Son Dakika

Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi

28.12.2021 17:07

Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi Charter uçuşla gelen Rus turistler keman eşliğinde karşılandı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Bu yıl haftada en az 3 uçak turist bekliyoruz" 2021-2022 yılının kayak sezonunu açan Erciyes'e Rusya'dan ilk kafile geldi.

Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi

Charter uçuşla gelen Rus turistler keman eşliğinde karşılandı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

"Bu yıl haftada en az 3 uçak turist bekliyoruz"

KAYSERİ - 2021-2022 yılının kayak sezonunu açan Erciyes'e Rusya'dan ilk kafile geldi. Kafilenin karşılamasında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu yıl haftada en az 3 uçak turist bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 2021 - 2022 kış turizm sezonu açıldı. Sezonun açılmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu gelen Polonyalı turistlerden sonra bugün de charter uçuşla Ukraynalı 212 turist şehre geldi. Havaalanından çıkan turistler ilkokul öğrencileri tarafından güllerle karşılandıktan sonra bekleme alanında da keman dinletisi yapıldı.

Ukrayna'nın Erciyes Kayak Merkezi için önemli bir pazar olduğunu söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "2 gün önce Polonya'dan gelen ilk kafilemizi karşılamıştık. Bugün de Ukrayna'dan bu sezon için planlanan ilk uçuş şehrimize ulaştı. Burada yine Şehit Cennet Yiğit İlkokulu öğrencileri ile misafirlerimizi karşılıyoruz. Yine mutlu bir gün geçiriyoruz. Çok şükür Erciyes'te sezon çok iyi başladı ve hızlı şekilde de ilerliyor. Yılbaşı itibari ile sadece charter uçuşla gelen 4 uçak yabancı misafirimiz olacak Erciyes'te. Tabi Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin Ukraynalıyı Erciyes'te ve şehrimizde misafir etmiştik, bu yıl da yine Kiev'den ve diğer şehirlerden charter uçuşlarla haftalık en az 3 uçuşla kayağa gelecek, buradaki Kapadokya bölgesini, Kayserimizi gezecek misafirlerimizi Erciyes'te inşallah mutlu bir tatil geçirmeleri için ağırlayacağız" dedi.

Cıngı, Erciyes'e gelen turistlerin şehir ve ülke ekonomisine de büyük katkıları olduğunu söyleyerek, "Bu gelen yabancı misafirlerimizin özellikle şehir ekonomisine çok ciddi katkıları oluyor. Mesela geçen sene pandemi dönemi olmasına rağmen bir alış veriş merkezindeki genel müdürümüz, geçtiğimiz yıl 3 bin yabancının AVM'ye girdiğini ve ortalama da kişi başı bin 500 TL'lik bir harcama yaptıklarını söylemişti. Dolayısıyla milyonlarca liralık bir ekonomi sadece bir AVM'de yabancı misafirlerimiz tarafından oluşturuluyor. Tabi ki Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master planını hayata geçirmesi, şu anda da bizim işletmemiz şehrimize ekonomik ve sportif katkı açısından önem taşıyor. Hedeflerimiz bunlardı ve çok şükür bunu da başardığımız için mutluyuz. Bu uğurda da hizmet veren bütün kurumlara teşekkür ediyoruz. Erciyes turizmi şehrimizin vizyonunu oluşturuyor, gerçekten yavrularımızın geleceğini oluşturuyor. Bununla alakalı da özellikle Büyükşehir Belediyesindeki bütün daire başkanlarımızdan diğer bütün kurumlarımıza kadar çok geniş yelpazede bir kurumsal çalışma yürütüyoruz. Bunun da neticesini alıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimiz kazasız belasız keyifli bir tatil geçirirler ve Erciyes'e tekrar gelmeyi ümit ederler" dedi.

"Turist kadından çocuklara şeker"

Diğer yandan havaalanından çıkan Ukraynalı bir turist kadın da kendisine gül vererek karşılayan çocuklara şeker dağıttı.

Karşılanan turistler daha sonra otobüslerle otellere götürüldü.

Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi
Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi
Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi

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Erciyes, turist, Rusya, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes'e ilk Rus kafilesi geldi - Son Dakika


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