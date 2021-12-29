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Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği - Son Dakika

Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği

29.12.2021 11:03
Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne yapılacak yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp eğitim merkezi ile 18 bungalov ev, kentin turizmine güç katacak.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne yapılacak yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp eğitim merkezi ile 18 bungalov ev, kentin turizmine güç katacak.

Ergan Dağı'nda 9 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüksek irtifa kamp merkezi ile sporcu kamp merkezi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Özel İdaresi iş birliğinde ise "Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında 18 bungalov ev yapılacak.

Yeni yatırımlarla çok sayıda turist ile sporcu ağırlayacak kent, bölgede cazibe merkezi haline gelecek.

"Futbol kulüplerine kamp yaptırmayı hedefliyoruz"

Vali Mehmet Mehmet Makas, AA muhabirine, merkezin kesintisiz 17 kilometre kayak yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kayak merkezine yapılacak yatırımlardan bahseden Makas, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı'na yüksek irtifa kamp merkezi inşa ediyoruz. Hedefimiz, hem futbol kulüplerine burada kamp yaptırabilmek hem de bu 154 yataklı olarak tesis edeceğimiz sporcu kamp eğitim merkezi ile otel hizmeti de verebilmek. Yanında hem suni hem de doğal çim sahası olan iki büyük çim sahaya sahip bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak, soyunma odaları da inşa edilecek."

Vali Makas, KUDAKA ve İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında da merkeze 18 bungalov ev yapılacağını belirtti.

Projede kayak odası, idari oda, kafeterya gibi kayakseverlere hizmet veren birimlerin yer aldığını anlatan Makas, şunları kaydetti:

"Ergan Dağı hakikaten Türkiye'de sayılı bir kayak merkezi ve inşallah kayakseverlere en üst seviyede hizmet edecek. Belki konaklamada noksanımız var ama an itibarıyla günübirlik tesislerimiz var. Bu bağlamda ben herkesi davet ediyorum. İnşallah pişman olmayacakları, eğlenebilecekleri hem UMKE'si ile JAK timi ile devletin bütün birimleriyle onların hizmetinde olacakları bir merkez olarak bu sezona hazırız, bekliyoruz."

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Toros Dağları, Erzincan, Turizm, Kayak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ergan Dağı'nda kayak turizmine kamp merkezi ve bungalov desteği - Son Dakika


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