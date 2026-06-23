Ertuğrul Gök Öğretmen Oluyor - Son Dakika
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Ertuğrul Gök Öğretmen Oluyor

23.06.2026 11:19
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Otizmli Ertuğrul Gök, konservatuvar mezunu olarak müzikte ilerleme hayali kuranlara öğretmenlik yapacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Antakya Devlet Konservatuvarından mezun olan 22 yaşındaki otizmli Ertuğrul Gök, müzikte ilerleme hayali kuran özel gereksinimli bireylere öğretmenlik yapacak.

Henüz 9 aylıkken otizm teşhisi konulan Gök, ailesinin yönlendirmesiyle gittiği kurslarda kanun, gitar, piyano, ney ve bağlama çalmayı öğrendi.

Gök, Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra konservatuvar hayalini gerçekleştirmek için üniversite ve özel yetenek sınavına girdi.

Sınavlar sonucunda 2022'de Antakya Devlet Konservatuvarını kazanan Gök, 4 yıllık eğitimin ardından mezun olmanın sevincini yaşadı.

Otizmli Gök, eğitmenlik yapabilmek için HMKÜ'de aldığı pedagojik formasyonu tamamladı.

"Böyle bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım"

Gök'ün annesi Sara Gök, AA muhabirine, oğlunun hayalindeki diplomaya ulaştığını söyledi.

Mutluluğunu tarif edemediğini dile getiren Gök, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Verilen emeğin hiçbir şekilde boşa gitmediğini gördüm, inanılmaz mutlu ve gururluyum. Böyle bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Ertuğrul bizim ışığımız ve mucizemiz. Ertuğrul artık konservatuvarı bitirdi, pedagojik formasyonunu aldı ve öğretmen oluyor." dedi.

Gök, oğlunun konservatuvarda iletişiminin güçlendiğini, öz güveninin arttığını ve sosyal hayata daha fazla uyum sağladığını vurguladı.

Oğlunun şimdiden akranlarına rehberlik etmeye başladığını belirten Gök, şöyle konuştu:

"Ertuğrul bir müzisyen. Sonraki hedefimiz, kendisi gibi olan gençlere faydalı olabileceği alanlarda eğitmenlik yapması. Şu ana kadar Down sendromlu ve otizmli bazı öğrencilerin güzel sanatlara kazandırılmasına destek oldu. Kendisi nasıl öğrendiyse, şimdi onlara aynı şekilde öğretmeye gayret gösteriyor."

"Hedefimiz engelsiz üniversite ve kampüs"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de otizmli öğrencinin konservatuvar eğitimini başarıyla tamamlayıp mezun olmasının üniversite için çok değerli ve gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrencinin başarısında akademisyenler, idari personel ve sınıf arkadaşlarının önemli katkısı olduğunu ifade eden Eren, "Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarla üniversitemizi tam anlamıyla 'engelsiz üniversite', kampüsümüzü de 'engelsiz kampüs' haline getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Daha önce otizmli öğrenciyle çalışmamışlardı

Antakya Devlet Konservatuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzcan Kalıver de Gök'ün eğitim sürecinde sanatın iyileştirici ve geliştirici yönünü yakından gözlemleme fırsatı bulduklarının altını çizdi.

Kalıver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuzda görme ve fiziki engelli öğrencilerimiz de var ancak Ertuğrul, otizmli bireyler açısından bu zincirin ilk halkası oldu. Ben dahil olmak üzere okuldaki hiçbir hocamız daha önce otizmli öğrenciyle çalışmamıştı. Ertuğrul'da bu deneyimi kazandığımız için sonraki süreçte herkes çok daha hassas olacaktır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ertuğrul Gök Öğretmen Oluyor - Son Dakika

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