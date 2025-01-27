Erzincan'da Afet Lojistik Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Afet Lojistik Kapasitesi Artırıldı

Erzincan\'da Afet Lojistik Kapasitesi Artırıldı

AFAD, Erzincan'daki deprem sonrası afet lojistik kapasitesini artırarak hızlı müdahale için hazırlandı.

27.01.2025 13:20
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Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ve depremin acı tecrübesinin yaşandığı Erzincan'ın, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgesel afet lojistik kapasitesi artırıldı.

Yüzyılın en büyük felaketleri arasında gösterilen 27 Aralık 1939'da yaklaşık 33 bin insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok sarsıntının yaşandığı kent, son olarak 13 Mart 1992'de 653 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8'lik depremle yıkıldı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ve depremin acı tecrübesinin yaşandığı Erzincan'da, olası bir afette AFAD tarafından hem şehre hem de ülkenin her noktasına da destek verilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinden 6 kilometre uzaklıktaki Çağlayan yolu üzerinde bulunan 1500 metrekare kapalı alana sahip deponun yanına 1200 metrekare kapalı alana sahip ilave depo inşa edildi.

İhtiyaç halinde yardım malzemeleri çok kısa sürede hazırlanıp yola çıkarılıyor

Son teknolojik donanıma sahip depodaki tavan vinciyle içerisinde yatak, battaniye, mutfak seti gibi malzemelerin bulunduğu konteyner, ihtiyaç halinde çok kısa sürede hazır bekletilen tırlara yüklenerek yola çıkarılıyor ve bütün süreç uydu sistemi ile izleniyor.

Raf sistemine sahip yeni depoda ise vatandaşların afet anında barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemeleri bulunuyor.

Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yaşanan afet sonrası vatandaşlara yardımın ulaştırıldığı ilk depolardan biri olan AFAD'ın Erzincan'daki "Bölgesel Lojistik Deposu", Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan bölge için büyük önem taşıyor.

AFAD İl Müdürü Enver Özcan, AA muhabirine, depoların bölgedeki illerde yaşanabilecek afetlere hızlı bir şekilde müdahale amacıyla kurulduğunu söyledi.

Olası afet durumunda yardım malzemelerinin en kısa sürede yola çıkarıldığını ifade eden Özcan, "Hala hazırda burada bulunan depomuz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Çadır anlamında doluluk oranın da üzerindeyiz. Şu an Allah korusun olası bir afette barınma hizmetlerini karşılama kapasitesine sahibiz. 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depomuzdan bölgeye yaklaşık 700'ün üzerinde tır sevkiyatı yapıldı. Depomuzda bulunan bütün yardım malzemeleri bölgeye sevk edildi. Sadece güvenlik açısından, bölgede olabilecek bir başka affet durumunda çok az bir malzeme burada bırakıldı. Biz depodan ilk anda bölgeye çok hızlı bir şekilde yeteri kadar çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı gibi malzemelerin sevkini sağladık. Depomuz kısa sürede afetin ardından tekrar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." diye konuştu.

"Depomuzun lojistik üs haline getirilmesi düşünülmekte"

Özcan, depoların bulunduğu bölgenin 182 bin metrekare açık alana sahip olduğunu belirterek, bu anlamda yeterli alana sahip olduklarını dile getirdi.

İkinci depodan sonra 3 ve 4'üncü depoyu yapacak alana da sahip olduklarını anlatan Özcan, "Depomuzun, bulunduğu konum itibarıyla havaalanına ve çevre illere yakınlığı nedeniyle lojistik üs haline getirilmesi düşünülmekte. Böyle bir şey planlanırsa bunu karşılayabilecek durumdayız. Burada 16 ve 12 metrekare dediğimiz, bizim AFAD çadırların yanı sıra tünel tipi çadırlarımız olmak üzere 20 binin üzerinde çadırımız mevcut. Bunun yanında 4 bine yakın battaniyemiz, yine 4 bine yakın yatak ve yastık setimizi burada muhafaza etmekteyiz. Bizim burada barındırdığımız çadırlar 4 mevsime uygun çadırlar. Afet sonrası bizden barınma ihtiyacının karşılanması için bir talep geldiğinde depolarımızdan çok çabuk bir şekilde sevkiyatımızı yapabiliriz." dedi.

Depolarda barındırılan yardım malzemelerinin tertip ve düzenlerinin sürekli kontrol edildiğini söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz bölgenin ayrı bir önemi var. Coğrafyası, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na çok yakın bir yerde bulunması, çevre illerimizde beklenen depremleri düşündüğümüzde çok kritik bir öneme sahip. İnşallah bunu yaşamayız ama yaşadığımızda da gerekli aksiyonu alabilecek kapasitedeyiz inşallah. Depolarımızda teknoloji en üst seviyede kullanılmakta. Tertip ve düzenleri dikkatli bir şekilde takip edilmekte, gerekli ilaçlamaları ve bakımları rutin olarak yapılmakta. O yüzden biz bulunduğumuz bu depo ile gurur duyuyoruz. Örnek depolardan biridir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Afet Lojistik Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika

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