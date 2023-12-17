 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Tamamlandı

Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı' Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tamamlandı. Çalıştayda tarım, turizm, teknoloji, sağlık gibi konular ele alındı.

Erzincan\'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Tamamlandı
17.12.2023 - 23:04,
Abone Ol

Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" tamamlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda dün başlayan çalıştaya, çok sayıda akademisyen, kamu görevlisi ve sivil toplum ile sektör temsilcisi katıldı.

Çalıştayda tarım ve hayvancılık, kültür, turizm, doğa sporları, sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim, gençlik, aile ve deprem bilinci gibi konular ele alındı.

Beş oturum halinde iki gün süren çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan'da önemli bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayın Erzincan'ın zengin potansiyelinin daha iyi tanınmasına katkı sunacağını belirten Aydoğdu, "Yerel dinamiklerimizi keşfetme fırsatı verecek bu çalıştayın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erdoğan Büyükkasap, Erzincan Valiliği, Erzincan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika


22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement