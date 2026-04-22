Erzincan\'da çocuklara özel tiyatro gösterisi sahnelendi

Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik "Kuyruğu Boncuklu Tilki" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Erzincan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sahne Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahnelenen oyun, minik izleyiciler ve ailelerinden ilgi gördü. 3 seansta toplam 750 seyirciye ulaşıldı.

Pedagog onaylı içerikle hazırlanan oyun; mahremiyet eğitimi ve akran zorbalığı gibi güncel konulara odaklanırken, çocuklara kişisel sınırlarını koruma, sağlıklı iletişim kurma ve nezaketin önemi masalsı bir anlatımla aktarıldı.

Renkli dekorlar ve hayvan kostümleriyle sahnelenen gösteri, çocukların hayal dünyasına hitap ederken, zorbalığa karşı durma ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu destekleriyle hazırlanan etkinlik, Kültür ve Turizm Haftası'na anlamlı bir katkı sundu. - ERZİNCAN