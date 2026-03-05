Erzincan'da Miniklerle Ramazan Coşkusu

Erzincan'da anaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Miniklerle Sahur" etkinliğinde Hacivat-Karagöz gösterisi, maniler ve ilahilerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

Valilik koordinesinde, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kentteki 23 anaokulundan 4-5 yaş arası yaklaşık 1000 öğrenci için Terzibaba Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğü rehberliğinde, erken çocukluk döneminde değerler eğitiminin önemine dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, davul ve maniler eşliğinde temsili sahur düzeni oluşturuldu, öğrencilere "tekne orucu" anlatıldı.

Sahur yapan öğrenciler, Hacivat-Karagöz gösterisi ve ilahilerle ramazan coşkusunu yaşadı.

Programa katılan Vali Hamza Aydoğdu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, çocuklara "diş kirası" olarak bilinen Osmanlı geleneği kapsamında zarf içinde hediyeler ve "oruç beratı" verdi.