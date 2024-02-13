Yerli ve yabancı ekstrem sporcuları Ergan Dağı\'nda yamaç paraşütüyle kayak yaptı

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Yerli ve yabancı ekstrem sporcuları, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde "yamaç paraşütüyle kayak" yapmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki kayak merkezi, yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yanı sıra ekstrem sporcularına da ev sahipliği yapıyor.

Ergan Dağı'nın zirvesinde bir araya gelen yerli ve yabancı bir grup ekstrem sporcusu, kayak takımlarını giyip paraşütlerini hazırladı.

Daha sonra yamaç paraşütleriyle pist üzerinde kısa mesafe havalanan sporcular, bir yandan da kayak yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu, gazetecilere, yamaç paraşütü ile kayak keyfi yaşadıklarını söyledi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde doğa ve ekstrem sporlarının bir arada yapılabildiğini vurgulayan Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde snowboard yarışları vardı. Biz de kendi branşımızda yamaç paraşütü ile kayak yaparak aynı parkuru kullanmaya çalıştık. İlimizde bu tür aktivitelerin sürekli yapıldığını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Heyecan arayanları Erzincan'a bekliyoruz. Erzincan'ı ayıran en büyük özellik ise aslında bütün spor branşlarının tamamını burada yapıyor olmamız. Ben paraşütümü alıp Uludağ'da uçamayabilirim belki, Erciyes'te de izin vermezler ama Erzincan'da tüm doğa sporlarına izin var, tabi ki kurallara uyularak yapıldığı takdirde."

Yamaç paraşütü pilotu ve ekstrem sporcusu Ferdi Toy ise kayak merkezinin ekstrem sporları için çok iyi olduğunu anlattı.

Yaklaşık 1-2 haftadır bölgede uçuşlar yaptıklarını dile getiren Toy, "Bu sporu Türkiye'de geliştirmek adına farklı denemeler ve projeler yapıyoruz. Kayak merkezinin bulunduğu alan bu sporu yapmak için mükemmel bir yer. Biz bugün snowboard yarışlarının ardından kapıları görünce paraşütlerle kapılara girelim dedik. Aynı zamanda 'dünyada yeni bir branş oluşturabiliriz ve yeni bir yarışma yapabiliriz' diye düşündük. Denemelerini yaptık gayet olumlu ve güzel geçti. Pist bunun için zaten yeterince geniş. Bununla ilgili hazırlıklarımızı ve planlarımızı yaptıktan sonra belki önümüzdeki yıl burada kapı yarışı yapabiliriz." diye konuştu.

İranlı yamaç paraşütü sporcusu Mohsen Mansouvi ise kentteki kayak merkezini çok beğendiğini ve İran'dan öğrencilerini getirip Ergan Dağı'nda eğitim vermek istediğini söyledi.