Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı: Şehir stresinden uzaklaşmak için ideal bir yer - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı: Şehir stresinden uzaklaşmak için ideal bir yer

Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serin bir ortamda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle şehirden uzaklaşıp serin havada zaman geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor. Tabiat parkında yürüyüş, spor, piknik ve çadır ile karavan kampı yapan aileler, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekip keyifli zaman geçiriyor. Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan ve kaymakamlığın bungalov evlerinin de bulunduğu parkta, 100'ün üzerinde endemik bitki türü de bulunuyor.

30.06.2024 11:09
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Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serin bir ortamda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 70, Refahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle şehirden uzaklaşıp serin havada zaman geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor.

Tabiat parkında yürüyüş, spor, piknik ve çadır ile karavan kampı yapan aileler, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekip keyifli zaman geçiriyor.

Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan ve kaymakamlığın bungalov evlerinin de bulunduğu parkta, 100'ün üzerinde endemik bitki türü de bulunuyor.

"İlçe merkezine 5 dakikalık mesafede"

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı çok sayıda turisti tabiat parkında ağırladıklarını söyledi.

Dumanlı Yaylası'nın Türkiye'nin sayılı turizmi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Dumanlı Tabiat Parkı ilçe merkezimize 4 kilometre uzaklıkta olup, 5 dakikada ulaşım imkanı sağlamaktadır. Tabiat parkımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan kamp alanı ile halı saha bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuk oyun parkları, cami, piknik alanları da bulunuyor. Tabiat parkına gelen vatandaşlarımız şehrin stresinden uzakta tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kaymakamlığımız tarafından işletilen bungalov evler ise vatandaşlarımıza yaz, kış hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı ender bir güzelliğe sahip bu güzel coğrafyayı görmeye bekliyoruz."

Bungalov evlerde çalışan Ümran Gençoğlu ise Kaymakamlık bünyesinde bulunan kafede yöresel ürünleri vatandaşlara ikram ettiklerini belirterek, "Yöresel ürünlerimize yoğun ilgi var. Biz buraya gelen misafirlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, doğayla iç içeyiz. Yöresel ürünlerden özellikle fırında kete ve gözlemeyi misafirlerimize sabah kahvaltısında yapıp veriyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ebubekir Akdağ da bölgeye arkadaşlarının önerisi üzerine geldiğini anlatarak, "Doğa adeta çam ağaçlarıyla kapanmış durumda. Çok güzel bir ortam bulunuyor. Suyundan içmenizi özellikle tavsiye ederim. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı: Şehir stresinden uzaklaşmak için ideal bir yer - Son Dakika

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