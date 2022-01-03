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Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı

03.01.2022 13:00

Son dakika haberler... Erzincan'da çocuklar kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsata dönüştürdü.

Erzincan'da çocuklar kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsata dönüştürdü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşulları yüzünden eğitime bugün ara verilince motosiklet tutkunu Canser Atilla, Menderes Mahallesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Kros motorunun arkasına iple kızak bağlayan Atilla, motoruyla, kızağa binen çocukları kar üzerinde çekerek keyifli anlar yaşattı.

Canser Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın kros motoruyla doğa turu yaptığını ifade ederek, kar yağınca evden çıkarak motorunun arkasına kendi çocuğunun kızağını bağladığını anlattı.

Ardından okulların tatil olması sebebiyle öğrencileri bu kızağa bindirip motosiklet ile çekerek eğlenceli anlar yaşadıklarını söyleyen Atilla; şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde müsait bir alan vardı. Hemen kızakları motosikletin arkasına bağlayıp çocukları çekmeye başladık ve gören çocukların hepsi gelmeye başladı. Çığ gibi büyüdü. Çocukları bu şekilde eğlendirdik. Çocuklar çoğalınca herkes görüp gelince motor yetmedi diğer arkadaşımdan destek aldım. Arkadaşım da hemen motorunu çıkarıp bize destek verdi, sağ olsun."

Çocuğunu kızakla kaymak için getiren Bekir Ürek, komşusu Canser Atilla'nın böyle bir etkinlik yaptığını duyunca çocukları eğlendirmek için getirip güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kızakla kayak yaparak zevkli dakikalar yaşadığını aktaran Zeynep Güneş ise "Evde can sıkıntısından oturuyorduk. Sonra Canser ağabeyim geldi, 'sizi kızakla kaydırayım' dedi. Motosikletin arkasına bağlanan kızakla kaymak gerçekten çok eğlenceliydi."diye konuştu.

Kızakla kayarken çok eğlendiğini belirten Begün Hiranur Ürek de çok eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, kızakla kayak yaparken düşmesine rağmen eğlendiğini anlattı.

Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı
Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı
Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı
Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı

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Motosiklet, Erzincan, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Erzincanlı çocuklar kar tatilinde motosikletli kızak keyfi yaptı - Son Dakika
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