Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’ndan ‘Son Hamle Uyanış’ Oyunu İle Tarihi Yolculuk

Hem yazdı, hem oynadı

"Mehmet Akif ve Asım'la yüzyıllık bir yolculuğun ümit dolu hikayesi"ni sahneye koydular

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Son Hamle "Uyanış" oyunu ile seyircileri Mehmet Akif ve Asım'la yüzyıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunun dikkat çeken bir özelliği de; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin'in hem oyunun yazarı hem de oyuncu kadrosunda olması.

Ergün Engin tarafından yazılan, Emrah Çılgı yönetmenliğinde gösterime giren oyunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin oyuncu olarak da eşlik etti. Engin, Son Hamle "Uyanış" oyununu şu ifadelerle özetledi, "Mağlubiyeti hisseden bir medeniyet, yıkılan bir devlet, ahlaki bozulmalar yaşayan toplum ve çıkış yolu arayan, öneren zirve şahsiyetler. Mehmet Akif ve Asım'la yüzyıllık bir yolculuğun ümit dolu hikayesi"

İlk gösterim ilgi topladı

Aralarında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun bulunduğu tiyatro severler, uzun zamandır hazırlığı süren oyunu heyecanla izledi. Ergün Engin'in yazdığı ve Emrah Çılgı'nın yazdığı tek perdelik Son Hamle "Uyanış" oyunu ilk gününde yoğun ilgi gördü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularını sahneye koyduğu tiyatro oyunu izleyenleri hem geçmişe götürdü hem de geleceğe dair mesajlar verdi. Son Hamle "Uyanış" oyununda Ergün Engin, Selçuk Ağırman, Ali Aras, Yakup Abdullahoğlu, Şerif Avcı, Emrah Çılgı, Kerem Tamgaç, Gonca Çılgı, Sencer Torun, Emre Sari ve Yaşar Aksakal oyuncu kadrosu sahneye çıktı. Reji Asistanlığını Nazlı Handemir'in yaptığı oyunda dekorda Evren Örs, ışıkta Yusufcan Korkmaz, seste Rahmi Çubukcu ve Yavuz Sürmeli, müzikte Sudenaz Aytekin ve Ayçelen Özcan, kostümde Arzugül Yavuz, sahne Amiri Fatih Tekin ve Genel Sanat Yönetmen Emrah Çılgı görev aldı.