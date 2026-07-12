40 yıldır çizdikleriyle hem güldürüyor hem düşündürüyor

Erzurum'da yaşayan 63 yaşındaki gazeteci ve karikatürist Vedat Refayeli, 40 yılı aşkın süredir karikatür çiziyor. Yaklaşık 20 yıldır yayımladığı Fırfırik Dergisi ise 407'nci sayıya ulaşarak Türkiye'nin en uzun soluklu mizah dergisi ünvanını elinde bulunduruyor.

Yaptığı karikatürler ve çıkardığı dergilerle dikkat çeken Vedat Refayeli, Erzurum ve ülke gündemine ilişkin hazırladığı çalışmalarla hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Erzurum'da karikatür sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Refayeli, çalışmalarını 2024 yılı Ağustos ayında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erzurum Karikatür Atölyesi'nde sürdürüyor. Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla Erzurum Kalesi'nin önündeki tarihi alanda kurulan Erzurum Karikatür Atölyesi, şehrin mizah kültürünü yaşatarak yerel ve ulusal düzeyde hiciv ile karikatür sanatını sanatseverlerle buluşturuyor.

Atölyede yaklaşık 300 karikatür eseri ile Fırfırik Dergisi'nin arşiv sayıları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler eserleri ilgiyle incelerken, karikatürlerin önünde bol bol fotoğraf çektiriyor. Özellikle çocuk ziyaretçiler atölyeye yoğun ilgi gösteriyor.

Erzurum'un yerel mizah dergisi Fırfırik'in Yayın Yönetmeni ve karikatürist Vedat Refayeli tarafından yönetilen atölyede, şehirde hoşgörü, hiciv ve seviyeli mizah kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Atölye, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında da etkinlik noktalarından biri olarak kullanılıyor.

Karikatür Atölyesini ziyaret eden çocuklar Ebrar Özer, Asya Sare Çalış ve Ela Helin Özer, karikatürleri okuduklarını belirterek hepsinin çok komik olduğunu söylediler.

"Karikatür ölmez, bitmez bir sanat dalıdır"

Vedat Refayeli yaklaşık 20 yıldır Erzurum'da mizah dergisi olarak Fırfırik Dergisi'ni çıkardıklarını ifade ederek, "Erzurum'un basın yayın hayatına ayrı bir renk kattığımızı düşünüyoruz. Günlük siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayattan yaptığımız çalışmalar sayesinde bugün 407 sayıya ulaştık. Bu anlamda Fırfırik 407 sayı çıktıysa, Türkiye'nin şu anda en uzun soluklu mizah dergisi olduysa bunda gösterilen hoşgörünün çok büyük rolü var. Böylelikle sadece Erzurum basın tarihine değil, Türkiye basın yayın tarihine de iz bırakmış oluyoruz. Karikatür ölmez, bitmez bir sanat dalıdır. Dünya döndükçe karikatür var olacak. İnşallah ömrümüz yettiğince bu sayıyı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bize tahsis ettiği atölyede çizmeye ve karikatüre meraklı gençleri ve çocukları yetiştireceğiz. Benim dışımda şu anda Erzurum'da aktif çizen kimse yok. Karikatüre merakı olan, yaşı ne olursa olsun genç, çocuk ya da yetişkin herkesi atölyemize çizmeye davet ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM