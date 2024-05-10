Erzurum'da 6. Doğu Anadolu Kitap Fuarı düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da 6. Doğu Anadolu Kitap Fuarı düzenlenecek

Erzurum\'da 6. Doğu Anadolu Kitap Fuarı düzenlenecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 17-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Fuarda 50 yazar ve 130 yayınevi yer alacak. Fuar süresince söyleşiler, paneller, kültürel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca kentteki birçok noktadan fuar alanına ücretsiz taşıma hizmeti sağlanacak.

10.05.2024 11:47
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 17-26 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, fuarın "Kitap dünyası Erzurum'da buluşuyor" sloganı ile organize edildiğini söyledi.

Sekmen, 9 gün sürecek fuara 50 yazar ile 130 yayınevinin katılım sağlayacağını belirterek, "Fuarımıza davetli olarak Üstün Dökmen, Ekrem Erdem, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Merve Gülcemal, Serdar Tuncel, Sıtkı Arslan, İhsan Süreyya, Mustafa Armağan gibi yazarlarımız da davet edildi. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'de fuarımıza davet edildi. Kitap fuarımız süresince her gün söyleşi, panel, kültürel etkinlikler, sinema kuşağı, aşıklık geleneği, türkülü hikayeler gibi etkinlikler olacak." diye konuştu.

Ayrıca fuar süresince kentte bir çok noktadan fuarın bulunduğu alanlara ücretsiz taşıma yapılacağını da dile getiren Sekmen, herkesi kitaplarla buluşmaya davet etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise Erzurum'da okuma bilincinin iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'de okumaya, okutmaya, kitaba merakın nüfusuna oranla en yüksek olduğu şehirlerden birisi Erzurum'dur. Okuma programlarının yapıldığı haftalık okuma saatlerinin olduğu Türkiye'de çok fazla şehir bulunmaz." dedi.

Kaynak: AA

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