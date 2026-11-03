Erzurum'da 'Evdeki Yabancı' oyunu sonrası Kızılay üzerinden Filistin'e bağış yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Evdeki Yabancı' oyunu sonrası Kızılay üzerinden Filistin'e bağış yapıldı

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Erzurum il protokolü, Filistin halkının yaşadığı insani dramı ve toprak kayıplarını konu alan 'Evdeki Yabancı' tiyatro oyununu İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde izledi. Gösterimin ardından bazı izleyiciler, Türk Kızılay üzerinden Filistin'e bağış yaptı.

Erzurum il protokolü, Filistin halkının yaşadığı insani dramı ve topraklarından koparılmasını konu alan "Evdeki Yabancı" adlı tiyatro oyununu izledi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan gösterime, Vali Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve kent protokolü katıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'in yazıp yönettiği oyun, Filistinlilerin 1948'den itibaren yaşadığı toprak kayıplarını, ev, yurt, kimlik ve aidiyet kavramları üzerinden ele alıyor.

Filistin meselesinin insani boyutuna dikkati çeken eser, sahne dili ve dramatik anlatımıyla izleyicileri tarihsel süreçte yaşanan kayıplar üzerine düşünmeye davet ediyor.

İzleyiciyle tarihsel gerçekler arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefleyen gösterimin ardından bazı izleyiciler, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e bağışta bulundu.

Oyunda Gonca Çılgı, Emrah Çılgı, Yakup Abdullahoğlu, Selçuk Ağırman, Sencer Torun ve Fatmanur Çavaş rol aldı.

Oyunun teknik ekibinde ışık tasarımını Eser Dursun, dekor tasarımını Kürşad Ekinci, kostüm tasarımını Sinan Candan üstlendi. Yusufcan Korkmaz teknik sorumlu, Ayşenur Bayraktaroğulları ise dramaturg olarak görev yaptı.

"Evdeki Yabancı", her pazartesi ve salı saat 19.00'da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA
İbrahim ErkalKültür SanatFilistinKızılayErzurumGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Evdeki Yabancı' oyunu sonrası Kızılay üzerinden Filistin'e bağış yapıldı - Son Dakika
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