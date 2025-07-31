Erzurum'da İlk Kahvaltı Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da İlk Kahvaltı Festivali

31.07.2025 14:20
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Erzurum, 55 çeşit ürünü tanıtan ilk Kahvaltı Festivali'ni düzenledi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ERZURUM'da 27'si tescilli 55 çeşit ürünün yer aldığı kahvaltı kültürü, kentte ilk kez düzenlenen 'Kahvaltı Festivali' ile tanıtıldı. Erzurum kahvaltısının tadına bakmak isteyenler, stant önlerinde kuyruk oluşturdu.

UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde bulunan Erzurum'da, ilk kez 'Kahvaltı Festivali' düzenlendi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki festivale, kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivalde çeşitli sivil toplum kuruluşu ile işletmelerin stant açtıkları festivalde, Erzurum'un kahvaltısı ikram edildi. 27'si tescilli 55 çeşit üründen oluşan kahvaltının tadına bakmak isteyenler, stant önlerinde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, tabaklarına doldurdukları ürünleri keyifle yedi. Binlerce yıllık tarihi olan Erzurum'un çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu tarihi seyirde yer alan yemek kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Kahvaltı festivalinin ilk kez organize edildiğini belirten Sekmen, Erzurum'un UNESCO Gastronomi Şehri ünvanı almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

55 ÜRÜNDEN 27'Sİ TESCİLLİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kente özel kahvaltındaki 55 çeşit üründen 27'sinin tescil aldığını, diğerlerinde de tescil sürecinin devam ettiğini belirtirken; arkeo gastronomi uzmanı ve Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bir ürün size ikram ediliyor. Deniliyor ki 'benim annem daha güzel yapardı', diğeri diyor ki 'benim teyzem daha iyi yapardı'. Demek ki burada bir aile, bir anne kültürü var. Bir anne eli var. O annenin eli çok kıymetli. Bizim hep beraber Erzurum'u, Türkiye'ye, bütün dünyaya adım adım duyurmamız gerekiyor. Coğrafi işaretli ürünler, tescil alan ürünler, bunların hepsinin korunması gerekiyor. Bir gün için işareti almak yetmiyor. Sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.

FESTİVALE AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kentte 61 ürüne tescil aldıklarını belirtirken; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Erzurum'un kültüründen, yemeklerinden ve bunların korunmasının öneminden bahsetti. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki festival, akşam saatlerine kadar yemek tanıtımları ve sohbetlerle devam edecek. Diğer yandan katılımcılara Erzurum'un yemek kültürünü anlatan bir kitap hediye edildi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da İlk Kahvaltı Festivali - Son Dakika

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