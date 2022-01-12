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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Peynirli Yumurta" oyununu sahneleyecek - Son Dakika

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Peynirli Yumurta" oyununu sahneleyecek

12.01.2022 17:01

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Peynirli Yumurta" oyununu yarın seyirciyle buluşturacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Peynirli Yumurta" oyununu yarın seyirciyle buluşturacak.

Ferenc Karinthy'nin yazdığı Çiğdem Aydın'ın çevirdiği ve Eray Eserol'un yönettiği tek perdelik oyunda, Macaristan'da yaşamak zorunda olan bireyin özgürlük özlemi, var olma çabası ve yaşadıkları sorunlar, bar sandalyesinde oturan bir kişinin kendisi ve çevresiyle hesaplaşması üzerinden anlatılıyor.

Dekoru Sinan Yardımedici, kostümleri Esra Selah, ışık tasarımını Rahmi Özan'ın yaptığı oyunda, Bayram Atila Karagöz ve Merve Gül rol alıyor.

Oyunun yönetmeni Eray Eserol gazetecilere yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle kasım ayında internet üzerinden oyunun çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Eserol, 3 farklı kentte çalışma yaptıklarını belirterek, "Dramatik tarafları ve karakterlerin değişimlerini Erzurum, İzmir ve Ankara'da yaptık. İnternette oyunun temelini attık ve Ankara'da ise provalarına başladık. Biz ortaya bir fotoğraf koyuyoruz sonra içini duygu, gerilim ve çatışma ile dolduruyoruz. Çatışma ve gerilim bizde bir şeylerin eksiklik duygusunu yaratıyor. Metne dayalı bir tiyatro yapıyoruz.* diye konuştu.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz da ikinci oyunlarını yarın sahneleyeceklerini belirterek, Erzurum ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanında turnelerin devam ettiğini aktardı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Peynirli Yumurta oyununu sahneleyecek
Erzurum Devlet Tiyatrosu Peynirli Yumurta oyununu sahneleyecek
Erzurum Devlet Tiyatrosu Peynirli Yumurta oyununu sahneleyecek
Erzurum Devlet Tiyatrosu Peynirli Yumurta oyununu sahneleyecek

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Devlet Tiyatroları, Çiğdem Aydın, Yumurta, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Peynirli Yumurta' oyununu sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Devlet Tiyatrosu "Peynirli Yumurta" oyununu sahneleyecek - Son Dakika
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