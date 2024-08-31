Erzurum Kültür Yolu Festivali 1 Milyon Ziyaretçiyle Son Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum Kültür Yolu Festivali 1 Milyon Ziyaretçiyle Son Buldu

Erzurum Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyle buluşturdu.

31.08.2024 11:46
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Erzurum Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı, 17-25 Ağustos tarihlerinde Erzurum oldu.

Festival süresince kentte, 36 konser, 85 sergi, 9 dijital sergi, 7 tiyatro gösterisi, 3 opera gösterisi, 25 söyleşi ve 46 atölye çalışmalarının yanında çocuk etkinlikleri, yarışmalar gibi 500 etkinlik gerçekleştirildi.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'na kurulan ana sahnede, Oğuzhan Koç, Buray, Gökhan Tepe, Dudublüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal, Alişan sevenleriyle bir araya geldi.

Şehirde, Yazar Altay Cem Meriç, Ömer Başdoğan, Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Sadri, Nihat Hatipoğlu, Işıl Açıkkar, Saliha Erdim, Hacı Ali Konuk ve Tarık Tufan gibi isimler de farkı konularda söyleşiler gerçekleştirdi.

Olimpiyat Parkı'nda kurulan çocuk oyun alanlarında da birçok ekinlik gerçekleştirilirken, tarihi mekanlarda aşıklık geleneği gibi geleneksel aktivitelerin adresi oldu.

Tiyatro ve operaların da gösterim yaptığı festivalde, gastronomiye yönelik de çeşitli etkinlikler, vatandaşlarla buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, festivalin Erzurum'da ikinci kez düzenlendiğini ve çok güzel karşılık bulduğunu söyledi.

Festivalde bine yakın sanatçının sahne aldığını ve önemli etkinliklere yer verildiğini dile getiren Yer, ziyaretçilerin tarihi mekanlara da büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

"Festival şehrimize hareket ve canlılık getirdi"

Vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını anlatan Yer, şunları kaydetti:

"Özellikle Çifte Minareli Medresemizi ziyaret edenlerin sayısı, yüzbinlere ulaştı. Diğer tarihi mekanlarımız da aynı şekilde yoğun ilgi gördü. Festival şehrimize hareket ve canlılık getirdi. Şehir dışından gelen ziyaretçiler özellikle kent ekonomisine büyük katkıda bulundu. Bu yıl festival süresince 1 milyona yakın kişinin etkinlik alanlarımızı ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artıracağız."

Kaynak: AA

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