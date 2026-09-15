Erzurum müzelerini 2025\'te 1 milyon 317 bin 877 kişi ziyaret etti

Erzurum, 2025 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri'nde toplam müze ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde 11'inci sırada yer aldı. Kentte Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile özel müzeleri toplam 1 milyon 317 bin 877 kişi ziyaret etti.

Erzurum'da toplam müze sayısında Türkiye 22'ncisi

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında Bakanlığa bağlı 4 müze ve 1 ören yeri bulunurken, özel müze sayısı 6 olarak kayıtlara geçti. Kentteki toplam müze sayısı 10 olurken Erzurum bu alanda Türkiye genelinde 22'nci sırada yer aldı. Bakanlığa bağlı müze sayısında 14'üncü, özel müze sayısında ise 21'inci sırada bulunan Erzurum'da ören yeri sayısı 1 ile 44'üncü sırada yer aldı.

Bakanlık müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısında 16'ncı sırada

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2025 yılında 320 bin 522 kişi ziyaret etti. Erzurum, Bakanlık müze ve ören yeri ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde 16'ncı sırada yer alırken, 161 bin 628 ücretli ziyaretçiyle de 16'ncı sırada bulundu. Kentte 64 bin 65 müze kartı satılırken Erzurum bu kategoride de 16'ncı sırada yer aldı.

Özel müzeler ziyaretçi sayısında 6'ncı sırada

Erzurum'daki özel müzeler ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldı. 2025 yılında özel müzeleri 997 bin 355 kişi ziyaret ederken Erzurum, bu alanda Türkiye genelinde 6'ncı sırada bulundu. Özel müzelerdeki eser sayısı 431 olurken kent bu kategoride 33'üncü sırada yer aldı.

Müzelerdeki eser sayısında 41'inci

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı 19 bin 649 olarak kaydedildi. Erzurum, toplam eser sayısında Türkiye genelinde 41'inci sırada yer aldı. Kentteki eserlerin 7 bin 377'sini arkeolojik materyaller, 8 bin 323'ünü sikkeler, 3 bin 547'sini ise etnografik eserler oluşturdu. Erzurum arkeolojik materyal sayısında 34'üncü, sikke sayısında 43'üncü sırada yer aldı.

Taşınmaz kültür varlıklarında Erzurum 38'inci

Taşınmaz kültür varlıklarında Erzurum'da 903 eser bulunurken kent Türkiye genelinde 38'inci sırada yer aldı. Bu alanda Türkiye birinciliği 34 bin 558 taşınmaz kültür varlığıyla İstanbul'un oldu. Erzurum'da 233 sit alanı bulunurken kent bu kategoride 43'üncü sırada yer aldı. Arkeolojik sit alanı sayısı 226 olan Erzurum yine 43'üncü sırada yer alırken, 226 sivil mimarlık örneğiyle bu alanda 55'inci sırada bulundu.