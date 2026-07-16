Erzurum'un Stratejik Rolü Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Erzurum'un Stratejik Rolü Ortaya Çıktı

Erzurum\'un Stratejik Rolü Ortaya Çıktı
16.07.2026 09:10
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Hicri 1335 tarihli harita, Erzurum'un Osmanlı askeri planlamasındaki kritik rolünü belgeledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı Hicri 1335 tarihli askeri harita, Erzurum'un stratejik rolünü gözler önüne serdi.

Erzurum'un tarihi hafızasına ışık tutacak çok önemli bir belge daha gün yüzüne çıktı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in arşiv çalışmaları sırasında ulaştığı Hicri 1335 tarihli Osmanlı askeri haritası, Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu'daki askeri planlamasında Erzurum'un üstlendiği kritik görevi belgeleyen en dikkat çekici kaynaklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı Türkçesiyle hazırlanan ve Hicri 1335 tarihini taşıyan harita, dönemin askeri organizasyonunu ayrıntılarıyla yansıtıyor. Haritada Erzurum merkez olmak üzere karargahlar, birliklerin konuşlandığı bölgeler, savunma hatları, ulaşım güzergahları, ikmal yolları ve stratejik geçiş noktaları ayrıntılı biçimde işaretlenmiş durumda. Özellikle Erzurum çevresindeki yoğun askeri semboller, şehrin yalnızca bir cephe şehri olmadığını, aynı zamanda askeri sevk ve idarenin merkezlerinden biri olarak planlandığını ortaya koyuyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, uzun yıllardır sürdürdüğü arşiv araştırmaları kapsamında ulaştığı bu haritanın, Erzurum'un yakın tarihine yeni bilgiler kazandıracağını belirtti.

Özdemir, "Arşiv belgeleri geçmişin sessiz tanıklarıdır. Hicri 1335 tarihli bu harita, Erzurum'un Doğu Anadolu'daki askeri planlamanın merkezinde yer aldığını açıkça göstermektedir. Harita üzerindeki birlik dağılımları, yol ağları ve savunma sistemi, şehrin stratejik önemini somut bir belgeyle ortaya koymaktadır." dedi.

Haritanın dikkat çeken yönlerinden biri de askeri birliklerin Erzurum çevresinde oluşturduğu savunma düzeni. Ana ulaşım yollarının, geçitlerin ve ikmal hatlarının büyük bölümünün Erzurum merkezli planlanmış olması, Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu savunmasını bu şehir üzerinden şekillendirdiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu tür askeri haritalar yalnızca savaş planlarını değil, aynı zamanda dönemin ulaşım ağı, yerleşim düzeni, lojistik sistemi ve askeri yönetim anlayışı hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Bu yönüyle Hicri 1335 tarihli harita, Erzurum'un şehir tarihi açısından olduğu kadar Osmanlı askeri tarihi bakımından da büyük önem taşıyor.

Taner Özdemir, harita üzerinde yer alan Osmanlıca notların, askeri sembollerin ve yer adlarının ayrıntılı biçimde inceleneceğini, yapılacak bilimsel çalışmalarla belgenin bütün yönleriyle değerlendirileceğini ifade etti. Özdemir, arşivlerde henüz gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen çok sayıda belgenin bulunduğunu, her yeni keşfin Erzurum'un tarihi kimliğini daha da netleştirdiğini söyledi.

Hicri 1335 tarihli bu harita, yalnızca geçmişe ait bir askeri plan değil; Erzurum'un yüzyıllar boyunca neden Doğu Anadolu'nun en önemli stratejik merkezlerinden biri olarak görüldüğünü belgeleyen güçlü bir tarihi vesika niteliği taşıyor. Osmanlı'nın doğu savunmasına ilişkin önemli ipuçları barındıran bu belge, Erzurum'un tarih sahnesindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'un Stratejik Rolü Ortaya Çıktı - Son Dakika

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