Eski Van Şehri'ndeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eski Van Şehri'ndeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Van Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Eski Van Şehri'ndeki tarihi yapılar restore edilerek eski görkemine kavuşturulacak. Restorasyon çalışmaları yeniden başlatılan 750 yıllık Ulu Cami'nin yanı sıra Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı da restore edilecek. Van Valisi Ozan Balcı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgenin kültür adası olacağını belirtti.

27.04.2024 20:07
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Eski Van Şehri'ndeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

750 yıllık Ulu Cami'nin restorasyon çalışmaları yeniden başladı

VAN - Eski Van Şehri'nde yer alan ve Selçuklu dönemi eseri olan tarihi Van Ulu Cami başta olmak üzere; Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı'nda restorasyon çalışmaları başladı.

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde yer alan camiler bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor. 2 bin 700 yıllık görkemli Van Kalesi'nin zirvesindeki Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii'nin restorasyon çalışmaları bitti ve yakın zamanda cami ibadete açıldı. Eski Van Şehrindeki yapılarında ayağa kaldırılması için de Van Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Projeyle birlikte 750 yıllık Ulu Camii başta olmak üzere; Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı restore edilerek görkemli yapısına kavuşturulacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ilk çalışmalar yapılırken, hava şartlarına bağlı verilenen aranın ardından restorasyon çalışmaları yeniden başlatıldı. Devam eden çalışmaları yerinden görmek üzere alana giden Van Valisi Ozan Balcı, burada incelemelerde bulundu.

"Coğrafyamız bir güneş gibi parlıyor"

İHA muhabirine konuşan Vali Ozan Balcı, ekip arkadaşlarıyla kentin imarına, ihyasına ve inşasına katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hayatın ve yaşamın her alanına dokunmak için gayret ettiklerini ifade eden Vali Balcı, "Türkiye her alanda gelişirken, bizler de şehrimizi geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Van'ın gelişmesi için de canla başla katkı sağlıyoruz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırıyoruz. İçinde bulunduğumuz alan 750 yıllık tarihi Ulu Camimizdir. Alanda Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı gibi tarihi yapıları da ayağa kaldırıyoruz. Van Kalesi'nin zirvesinde yer alan Süleyman Şah Camii'nin restorasyonunu bitirerek ibadete açtık. Şimdi de bu görkemli yapının tarihi kimliğine uygun ayağa kaldırılması için çalıyoruz" dedi.

"Burası bir kültür adası olacak"

Ayağa kaldıracakları Tarihi Ulu Camii'nin bitmesiyle görkemli bir yapı olacağını dile getiren Balcı, "Çalışmaların bitmesiyle burası bir kültür adası olacak. Tarihi yapısına ve görkemine uygun olarak ülkemizin nadide bir eseri olacaktır. Özellikle tarihi Ulu Camii'nin görkemi beni heyecanlandırıyor. Emeği geçen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eski Van Şehri'ndeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

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