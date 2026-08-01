Eskişehir’de bağışlanan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın kullandığı tarihi ölçüm cihazı usturlap kayıp - Son Dakika
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Eskişehir’de bağışlanan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın kullandığı tarihi ölçüm cihazı usturlap kayıp

Eskişehir’de bağışlanan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın kullandığı tarihi ölçüm cihazı usturlap kayıp
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Tedavülde olan 5 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunan ünlü Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın astronomi ölçümlerinde kullandığı tarihi ölçüm cihazı olan usturlabı, Eskişehir’de bağışlandığı merkezde kayboldu.

Tedavülde olan 5 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunan ünlü Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın astronomi ölçümlerinde kullandığı tarihi ölçüm cihazı olan usturlabı, Eskişehir'de bağışlandığı merkezde kayboldu. Usturlabı bağışlayan Doç. Dr. Günseli Naymansoy, "Orada görevli kişi bana bunun sorumluluğunun geçmiş döneme ait olduğunu söyleyerek konuyla ilgilenmedi" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi'nden emekli Doç. Dr. Günseli Naymansoy, sürecin nasıl geliştiğini anlattı. Doç. Dr. Naymansoy, kendisinin Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan'ın öğrencisi olduğunu söyledi. Gökdoğan'ın ise Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın öğrencisi olduğunu ifade eden Naymansoy, "Türkiye'de bilimde kadın konusundaki ilk doktorayı yaparken burada Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi iş birliğiyle bir çalıştay düzenlemiştik. Dolayısıyla hocamı burada Bilim Merkezi'mize götürmüştüm. Hoca da bana, Aydın hocanın öğrencisi olduğu için, Aydın hocanın kendisine bir usturlap ve 3 bilim insanının metal portrelerini verdiğini, bunları bir yere vermeyi düşündüğünü söyledi. Ben de kendisinden Eskişehir'e vermesini rica ettim. Hocam da bana duyduğu güvenle bir usturlabı ve 3 bilim insanına ait plaketi söz konusu merkeze iletilmek üzere şahsıma teslim etti. Ben de bunları bir tutanakla imza karşılığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ne verilmek üzere, zamanın Özel Kalem çalışanı Tacettin Aktaş'a teslim ettim" şeklinde konuştu.

"Bunun sorumluluğunun geçmiş döneme ait olduğunu söylenerek konuyla ilgilenilmedi"

Bu bağışın 5 Ocak 2014 tarihinde basın yayın organlarında haber olarak yer aldığını vurgulayan Naymansoy, "Ancak ilerleyen zamanda üniversiteden bir hocanın usturlabın ilgili merkezde bulunmadığı bilgisini vermesi üzerine Özel Kalem'e başvurarak akıbetini sordumsa da şu an orada görevli kişi, bana bunun sorumluluğunun geçmiş döneme ait olduğunu söyleyerek konuyla ilgilenmedi. Bunun üzerine 22 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak dilekçeyle başvuruda bulundum. 29 Haziran 2026 tarihli yazılarında, 'Söz konusu cihaza ait bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır' cevabı verildi. Ortada bir tutanak ve gazete haberi varken bu cevabın verilmesini ciddiyetten uzak bularak 6 Temmuz 2026 tarihli dilekçemi verdim. Kurumlarda devamlılığın esas olduğunu, 'O personel artık burada çalışmıyor' mantığıyla sorumluluktan kurtulunamayacağını hatırlatarak bir kez daha konunun araştırılması isteğimi tekrarladım. Şehrine katkı vermek için her olanağı değerlendiren ve bugüne kadar kültür yaşamına yazdığım kitaplarla ve yaptığım sayısız etkinlikle katkı veren bir Eskişehirli olarak bu durumdan çok üzgünüm" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Aydın Sayılı, Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir’de bağışlanan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın kullandığı tarihi ölçüm cihazı usturlap kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir’de bağışlanan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın kullandığı tarihi ölçüm cihazı usturlap kayıp - Son Dakika
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