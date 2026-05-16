Eskişehir Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Odunpazarı Modern Müzesi'nde (OMM) gerçekleştirilen törenle yapıldı. Konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan yüzlerce etkinliğin yer alacağı festivalin açılışına Bakan Ersoy'un yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, 26 şehri kapsayan ve yaklaşık 8 ay sürecek bir kültür-sanat ikliminin 4'üncü durağında olduklarını belirterek, "9 gün boyunca, şehrimizde belirlediğimiz 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta tam 177 etkinlik gerçekleştireceğiz. Ailecek, kültür ve sanat adına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz dolu dolu bir festival siz sevgili Eskişehirlileri bekliyor" diye konuştu.

'GASTRONOMİYİ MERKEZE YERLEŞTİRDİK'

Bakan Ersoy, sanatı ve sanatçıyı desteklemenin dışında, sosyo-kültürel hayatı zenginleştirmek, kültür varlıklarını ihya etmek gibi amaçları olduğunu vurgulayarak, "Meddahlık ve orta oyunu gibi sahne sanatlarından Türk mutfağının benzersiz lezzetlerine kadar Türk kültürünün binlerce yıllık birikiminin her yansımasına, her ürününe mümkün olduğunca yer vermeye gayret ediyoruz. Türk mutfağının hakkını vermek için yoğun mesai harcıyoruz. TGA ile birlikte gastronomiyi Türkiye'nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni de 'Lezzet noktası' uygulamasıyla bu anlamda çok güçlü bir vitrin olarak kullanıyoruz. Bu uygulama; şehirlerin gastronomi varlığını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve festivalimize katılanları şehirlerimizin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modelidir" dedi.

'33 LEZZET NOKTASI BELİRLEDİK'

Eskişehir mutfağının festivalin en özel başlıklarından biri konumunda olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Cevizli haşhaş ekmeği, haşhaşlı çörekler, çi börek, balaban köfte, gombo çorbası gibi özel lezzetler bu kültürel harmanın damaklarımızda iz bırakan eşsiz sonuçlarıdır. Misafirlerimizin de bu harika sonuçların tadına varmalarını sağlayacağız. Eskişehir'de; şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurulları ile birlikte 33 'lezzet noktası' belirledik. Değindiğim geleneksel lezzetleri, met ve nuga helvası ile taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor" diye konuştu.

'ÇOCUK KÖYÜMÜZÜ KURDUK'

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin etkin şekilde tanıtımına, iç turizmde hareketliliğe, esnafa ve dolayısıyla yerel ekonomiye doğrudan pozitif etki sunmakta olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, festivalde düzenlenecek etkinliklere dair bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Böylesi bir kültür-sanat şölenini kaçırmamak içim ben Eskişehirlileri ailecek festivalimize davet ediyorum. Küçük misafirlerimiz için Dede Korkut Parkı'nda Çocuk Köyümüzü kurduğumuzu da hatırlatıyorum. Onları kültür ve sanatla ne kadar erken buluşturabilirsek kişisel gelişimlerine o denli güçlü katkı yapacağımızı ve bunun önemini bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum" dedi.