Eskişehir Kültür Yolu Festivali Başladı

18.05.2026 13:20
Osmanlı eserlerinin sergilendiği festivalde etkinlikler ve çocuklar için bilim şenlikleri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide hüsn-i hat levhaları, surre keseleri, Kabe örtüleri ve Kur'an-ı Kerim nüshaları gibi Osmanlı dönemine ait önemli eserler sanatseverlerle buluştu.

Osmanlı padişahlarının Haremeyn'e (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) duyduğu bağlılığı yansıtan eserler, ziyaretçilere tarihi ve manevi bir atmosfer sundu.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Festival kapsamında Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Frig Vadisi ve Kadim Uygarlık İzleri" söyleşisinde, Eskişehir sınırlarında yer alan Yazılıkaya-Midas, Doğanlı, Yapıldak ve Kümbet vadilerinin kültürel mirası ele alındı.

Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sivrihisar Sarka İşlemesi Atölyesi"nde ise Nurcan Karaaslan eşliğinde Sivrihisar yöresine özgü geleneksel cepken kültürü tanıtıldı.

Sim ve sırma işlemeleriyle dikkati çeken sarka üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Çocuklar, şenlikte bilim ve teknolojiyle buluştu

"ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi ve "ASELSAN Çocuk Şenliği", çocukları teknoloji ve bilimle buluşturdu.

"Tekno Macera Tırı" içinde yer alan interaktif deneyim alanları, artırılmış gerçeklik uygulamaları, dijital kitap deneyimleri ve bilim şovları minik ziyaretçilerden ilgi gördü.

İnsanlık tarihine yön veren icatların anlatıldığı "Mucitler Müzesi" alanıyla da çocuklara keşif ve öğrenme odaklı bir deneyim sunuldu.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl da A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Türkler Geliyor" adlı marşı ilk kez Eskişehir'de seslendirdi.

Kaynak: AA

