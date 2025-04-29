Eti Bakır'dan Arkeolojik Kazılara Destek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eti Bakır'dan Arkeolojik Kazılara Destek

Eti Bakır, Elazığ Salkaya'daki Erken Bizans taban mozaiği kazılarına sponsor oldu.

29.04.2025 11:43
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Eti Bakır, Elazığ'daki Salkaya kazılarına destek oldu

ELAZIĞ - Eti Bakır, Türkiye'nin önemli arkeolojik eserlerini korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyor. 'Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz' projesi kapsamında Samsun'daki İkiztepe Höyüğü ve Çanakkale'deki İnkaya Mağarası'nın kazı çalışmalarına destek veren Eti Bakır, Anadolu'nun bir başka kültür mirası olan Elazığ Salkaya'daki Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen taban mozaiğinin kazı çalışmalarına da sponsor oldu.

Binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği olan Anadolu, antik kentlerden mozaiklere, höyüklerden tapınaklara kadar uzanan benzersiz bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Anadolu toprakları, Paleolitik Çağ'dan bugüne uzanan sayısız mirası barındırıyor. 'Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz' projesi ile Anadolu'nun kültür miraslarının gün yüzüne çıkarılması çalışmalarına destek veren Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır, yeni bir kazı alanına sponsor oldu. Geçmişte Elazığ'daki Harput Kalesi'nin kazı çalışmalarını destekleyen Eti Bakır, şimdi de Elazığ Salkaya'da yer alan Erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taban mozaiğinin araştırma çalışmalarına katkı sağlıyor.

"Destek verdiğimiz çalışmaları artıracağız"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, "Özellikle teknolojinin ve sürdürülebilir enerjinin, dolayısıyla da modern yaşamın vazgeçilmez hammaddesi olan bakırı çıkaran ve son ürün haline getiren bir şirket olarak ülkemizin ekonomisine önemli bir katkıda bulunurken yerin altındaki diğer cevherleri de hayata kazandırıyoruz. Sanayi ve üretim faaliyetlerimizin yanı sıra, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Salkaya Köyü'ndeki kazılar, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bulgulara ev sahipliği yapıyor. Bu keşifler, yalnızca arkeolojik anlamda değer taşımakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve kültür turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu tür projelere verdiğimiz destek, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşımamızda önemli bir adım niteliğinde. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bölgenin tarihsel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde de bu doğrultuda destek verdiğimiz çalışmaları artıracağız" dedi.

Elazığ'ın tarihine ışık tutan ilk mozaik

Yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Salkaya Köyü'nde 2023 yılında bir çiftçi tarafından tarlasına vişne ağacı ekimi sırasında renkli ve parlak taşlar fark etmesi üzerine keşfedilen ve kazı çalışmaları başlatılan taban mozaiği, bölgenin tarihine dair önemli bir bulgu olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 84 metrekarelik alana serili olan taban mozaiğinin tarihinin ise Erken Bizans dönemine ait olduğu belirtiliyor. Elazığ'da şimdiye kadar benzeri bulunmayan mozaik, bir ilk olma özelliği taşıyor. Mozaiğin üzerinde kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, sülün, Anadolu Leoparı gibi hayvan figürlerinin yanı sıra bölgeye ait çeşitli bitkiler de dikkat çekiyor.

Taban mozaiği etrafında yapılan kazılarda, antik dönemde kullanılan kilise ve şarap imalathanesi olabileceği tahmin edilen kalıntılar da bulunuyor. Bu yapılar, bölgenin dini ve ticari faaliyetler açısından merkezi bir nokta olabileceğine işaret ediyor. Kazıların devam etmesiyle, bölgenin sosyal, dini ve ekonomik yapısına dair daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eti Bakır'dan Arkeolojik Kazılara Destek - Son Dakika

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