Fas'ta Diplomatik Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fas'ta Diplomatik Kermes Düzenlendi

Rabat'ta yapılan Diplomatik Kermes'te Türkiye standı büyük ilgi gördü, elde edilen gelir hayır işlerine gidecek.

30.11.2024 22:48
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Her yıl Fas Kraliyet Ailesi himayesinde Diplomatik Kulüp tarafından düzenlenen Diplomatik Kermes, Fas'ın başkenti Rabat'taki Milli Kütüphanede yapıldı.

Diplomatik Kulübün organize ettiği etkinlikte Fas'taki büyükelçilikler, büyükelçi eşlerinin koordinasyonunda stantlar açtı. Stantlarda ülkelerle özdeşleşen ürünler, kültürel objeler ve hediyelik eşyalar ihtiyaç sahiplerinin yararına satışa sunuldu.

Fas Kralı 6. Muhammed'in kız kardeşi Lala Meryem ve Kraliyet Ailesi himayesinde düzenlenen diplomatik kermeste Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü de yer aldı.

Türkiye standına ilgi yüksekti. Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın eşi Aslı Kılıç koordinasyonunda oluşturulan stantta Türkiye'ye özgü hediyelik eşyalar ve Türk menşeli ürünler satışa sunuldu.

Organizasyonu AA muhabirine değerlendiren Kılıç şunları söyledi:

Türkiye standına ilginin bu yıl da önceki yıllardaki gibi yoğundu. Kermesin açılışını Prenses Lala Meryem yaptı. Krallığın himayesinde gerçekleştiriliyor her sene. Bütün büyükelçi eşleri canı gönülden çalıştı kermeste. İlgi her zaman çok. Özellikle bizim standımıza ilgi her zaman yoğun oluyor. Güzel satışlar yaptık. Elde ettiğimiz gelirlerin hepsi hayır işlerinde kullanılacak. Zaten bu kermesin amacı da bu. Nihayetinde ser diplomatik olarak, eşler olarak, Fas'taki farklı hayır kuruluşlarına, ihtiyacı olan kesimlere aktarılacak bir gelir olacak inşallah. Ayrıca standımıza katkıda bulunan şirketlerimize minnettarız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Ziyaretlerin cüzi ücretlerle alınan biletlerle gerçekleştiği kermesin sonunda, ziyaretçilerin bilet numaraları ile hediye çekilişi yapıldı. Yabancı Büyükelçiliklerin hediyeleri, çekilişle belirlenen talihlilere verildi. Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, Türk Hava Yollarının destekleri ile kermes kapsamındaki çekilişte bir talihliye uçak bileti hediye etti.

Diplomatik Kermesten elde edilen gelir Lala Meryem Vakfı'nın himayesinde başta dezavantajlı kadınlar ve kimsesiz çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi olarak ulaştırılacak.

Kaynak: AA

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