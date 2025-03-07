Fatih Camii'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatih Camii'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Fatih Camii\'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Fatih Camii avlusunda 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını kıldırıp fuarın açılışını yaptı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, organizasyona teşekkür ederken, İskender Pala kitapların kültürel önemine değindi. Erbaş, Ramazan'ın "iyilik" temasıyla fuarın, iyilik hareketinin bir parçası olduğunu belirtti.

07.03.2025 16:46
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İstanbul'da, Fatih Camii avlusunda 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, yoğun bir katılımla açılışını yaptı. Fuara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla büyük bir ilgi gösterildi. Cuma namazını kıldıran Erbaş, ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış, Kuran tilavetiyle başladı. İlk konuşmayı ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı. Turan, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ederek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese minnettarlığını belirtti.

Fatih Camii'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Fuara onur konuğu olarak katılan Türk edebiyatının önemli ismi İskender Pala ise yaptığı konuşmada, kitapların hem doğu hem de batı kültürlerinde "Kitabullah" için var olduğuna dikkat çekti. Pala, 'Kitap bizim için öncelikle Kitabullah'tır. Bundan dolayı kitapla ilgili sanatlar mübarek sayılır. Kitap ve ekmek, yere konulmaması gereken nesneler olarak kabul görür' dedi.

Fatih Camii'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Açılışta son olarak söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının bu seneki temasını "Ramazan ve İyilik" olarak belirlediklerini söyledi. Erbaş, Ramazan'ın namaz, oruç, zekat ve mukabeleleriyle başlı başına bir iyilik ayı olduğunu belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 50. yılını kutlayacaklarını ve vakfın en büyük iyilik hareketlerinden birinin de bu kitap fuarı olduğunu vurguladı. Erbaş, "Bu fuardaki kitaplar, iyiliğin yollarını gösteriyor. O kitapların en büyüğü ise, Cenab-ı Hakk'ın da Kuran'da belirttiği gibi, Kuran'ın kendisidir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kültür Sanat Fatih Camii'nde fuar heyecanı! 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı - Son Dakika

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