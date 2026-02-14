Fatma ve Ahmet Kesim'in Uzun Evliliği

Kayseri'de yarım asrı aşan evliliklerini muhabbetle sürdüren 72 yaşlarındaki Fatma ve Ahmet Kesim çifti, yaşlılığın getirdiği zorlukları ve hastalıkları birlikte aşıyor.

Bir tanıdıklarının sünnet düğününde birbirlerini görüp beğenen Kesim çifti, 1972 yılında hayatlarını birleştirdi.

Biri koruyucu ailelik yaptıkları, 3 çocukları bulunan çift, yaşlarının ilerlemesiyle birbirlerine destek olarak hayatlarına devam ediyor.

Çocuk yaşlarda terziliği öğrenen Fatma Kesim, AA muhabirine, terzilik yaptığı mahallede bir sünnet düğününde eşiyle birbirlerini görüp beğendiklerini ve yaklaşık 6 ay mektuplaştıklarını söyledi.

Merkezde bir mahalledeyken kış döneminde bağevine döndüklerini ve birbirlerini göremediklerini anlatan Kesim, "Bahçede mutfak vardı ben oraya girip çıkarken Ahmet de orada bir tepeye çıkar, beni takip edermiş. Hatta düşmüş, yuvarlanmış. Anısı çoktur. Bana dünür geldiler, babam 'Askere gitsin öyle' dedi. Allah yazmış nişanlandık." dedi.

Kesim, eşi askerdeyken çocuğunun dünyaya geldiğini ve eşine çocuğunu göstermek için vatani görevini yaptığı Bolu'ya gittiklerini dile getirdi.

Nizamiyeye girdiklerinde halası ve annesinin eşine sarıldığını ifade eden Kesim, "Araçlarla da askerler gidip geliyor. Eşim yanıma geldi, sarılsam mı sarılmasam mı bekliyor. Araçtaki askerler, 'Sarıl, sarıl, sarıl' diye bağırdı. Sanki filmlerde oluyor ya aynı onun gibiydi. Sonra bana sarıldı ama yerin dibine geçtim, utandım. Büyüklerimizin yanında utanırdık. 'Canım, cicim' diyemezdik. Sadece adıyla hitap ederdik. Öyle günler geçti." diye konuştu.

"Her zaman sevgi olmaz, bazen acısı da olacak tatlısı da"

Kesim, eşinin bir dönem inşaat işçiliği yaptığını, daha sonra şehrin ilk perde mağazasını açtıklarını belirterek terzilik bilmeyen eşine mesleği öğrettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıl eşiyle aynı dükkanda çalıştığını anlatan Kesim, hem evinin hanımı hem de işinin patronu olduğunu ifade etti.

Gençlere evlilikte sabırlı olmalarını tavsiye eden Kesim, şunları kaydetti:

"Erkekler hemen sinirleniyor, kadınlar biraz sakin olmalı. Eşi konuşuyorsa cevap vermeyecek, o sakinleşince hakkını savunacak. Ben öyle yaptım. 53 senede aklı karalı ne günler geldi, geçti. Akla karayı birleştirdim, karışık bir desen oldu, onunla geçinmeye çalıştım, ebruli oldu. Ebruli hayat her zaman için güzeldir. İllaki pembe veya şu olacak diye bir şey yok. Aşk ve sevgi, çocuk doğunca ona geçiyor. Sevgini yüzde 50 çocukla, yüzde 50 eşinle paylaşıyorsun. Adamın da eşine verdiği sevgiyi çocuklarına da vermesi lazım. Hep bana, hep bana olmaz. Her zaman sevgi olmaz, bazen acısı da olacak tatlısı da."

"Evlilik sadece aşk ve sevgi değil, ortak bir sohbet"

Ahmet Kesim ise 3 çocuklarını büyütüp evlendirdikten sonra evlerinde köşelerine çekildiklerini söyledi.

Uzun yıllar süren evliliklerinin sırrına ilişkin Kesim, "Evlilik sadece aşk ve sevgi değil, ortak bir sohbet. Bu sohbeti de tatlandırmak lazım. Bizim dönemimizde aşk gerçekten başkaydı ve gerçek aşktı. Şimdikiler gibi hemen 'canım cicim' ya da 'ben valizimi toplayım gideyim' yoktu." dedi.

Evliliği uzun bir yolculuğa benzeten Kesim, şöyle konuştu:

"Buradan Ankara'ya yola çıkacağız, yol hep düz mü, değil. Virajı, bayırı, inişi ve çıkışı var. Evlilik de aynen böyle. Bir gün hanımla tartıştık, ben galiba biraz fazla yükseldim. Eşime 'Seni annenin evine götüreyim' dedim. Hanım da 'Bu ev benim, çocuklarım da burada, gidiyorsan sen git' dedi. Bunu çok takdir ettim. O zaman eşim gitseydi ben de erkeklik gururundan peşine düşmeseydim belki yuvamız o zamandan bozulurdu. Eşimin sayesinde yuvamız devam ediyor. Bir kızımız, bir oğlumuz oldu. Bir de koruyucu aile olarak bir oğlumuz daha oldu. Hepsini evlendirdik, barklandırdık. Eşimle artık dükkanı, tezgahı kapattık. Gezeriz tozarız dedik. Şimdi de çeşitli sağlık sorunlarımız var ama buna da şükür."

Kesim, eşinin yakın zamanda belinden ameliyat olduğunu ve bu süreçte ona destek olmaya, ihtiyaçlarını yerine getirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.