Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği - Son Dakika
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Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği

21.08.2022 13:40
Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği

Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği Şenlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 13.'sü düzenlenen "Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği"nde ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi.

Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği

Şenlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 13.'sü düzenlenen "Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği"nde ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesinin destekleriyle, Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte Tapan bölgesindeki üreticiler yetiştirdikleri üzüm, elma, lavanta ürünlerini sergileme imkanı buldu. Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tapan yöresinin, 9 mahalle muhtarlığının bir araya geldiği kültürel zenginliği ve üretilen ürün çeşitliliği ile önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, Kozan'da yaşayan Tapanlılara ürettikleri ürünlerde her zaman destekçi olduklarını belirterek, Tapanlıların Kozan'da önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Tapan'da lavanta festivallerine ev sahipliği yapacaklarını, kültürel zenginliklerin yeni nesillere aktarılması için bölgedeki tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Tapaneli Kadın Kooperatif Başkanı Hilal Köz, "Üretiyoruz, çalışıyoruz. çok mutluyuz" dedi.

Lavanta üretimi ile Irak ve birçok ülkeye ihracata başladıklarını söyleyen üretici Ekrem Işık ise, "Bu yıl Irak'tan sipariş aldık. Yurt dışına açıldık. Hopka dağı eteklerinde yetişen lavantalarımız yörenin gelişimine önemli katkı sundu" şeklinde konuştu.

Tapan bıçağının coğrafi işaret ile tescilli olduğunu aktaran Emrah Arık ise "Keçi boynuzu ile yapılan özel bıçaklarımız festivallerde yoğun ilgi görüyor" dedi.

Üreticilerin doyasıya eğlendiği şenlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi.

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Kaynak: İHA

Feridun Düzağaç, Adana, Feke, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Feke'de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği - Son Dakika

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