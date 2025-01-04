Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtıldı

Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına helva dağıtıldı. Esnaf Murat Mercan, sanatçının fotoğrafının yer aldığı pankart eşliğinde helva ikramında bulundu. Yaklaşık bin kişilik helva dağıtımıyla Tayfur'un sevenleri ve ailesine başsağlığı dile getirildi.

04.01.2025 16:08  Güncelleme: 16:12
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına helva dağıtıldı.

Esnaf Murat Mercan, Irmak Caddesi'nde Ferdi Tayfur'un fotoğrafının yer aldığı '1 Ölü, 85 Milyon Yaralı' yazılı pankart açtı. Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarının da çalındığı caddede Murat Mercan, sanatçının anısına helva dağıttı. Mercan, sanatçının yalnızca Adana için değil, Türkiye için değer olduğunu belirterek, "Ferdi Tayfur, iyi bir Adanalı ve iyi bir Türk milliyetçisiydi. Ülkemizi ve Adana'mızı yurt dışında da başarıyla temsil etti. Böyle bir sanatçının yerinin dolması imkansız. Biz de cenazeye gidemediğimiz için burada bir anma programı düzenlemek istedik. Yaklaşık bin kişilik helva dağıtarak sanatçımıza olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Helva dağıtımına ilgi gösteren bölge halkı da Adanalı olarak Ferdi Tayfur'u çok sevdiklerini ve ölümünden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtıldı - Son Dakika

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