Kültür Sanat

Ferdi Tayfur Müzesi Açıldı

13.09.2025 23:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla açılan müze, Ferdi Tayfur'un sanatına ev sahipliği yapıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen Ferdi Tayfur Müzesi, düzenlenen törenle sanatçının sevenlerine kapılarını açtı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki müzenin açılış töreninde, Ferdi Tayfur'un Adana'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur'un sanatının zirvesindeyken bile mütevazı olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Ferdi Tayfur Müzesi'nde Adana'nın yetiştirdiği tüm sanatçılara yer verilmiş. Bu konsepti uygulayan arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ederim. Marifet iltifata tabidir. Siz marifete iltifat ederseniz, değer ve kıymet verirseniz ardında daha iyileri ve güzelleri gelir." diye konuştu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da Ferdi Tayfur'un türkülerinde hayat bulan Anadolu hissiyatının müzede sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Ferdi Tayfur'un kızı Funda Doğrul da müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz babamızın ismini her zaman gururla, onurla taşıdık. Onun evlatları olmak bizim için çok büyük onur ve gururdu. Bu gururu en derinden bir kez daha yaşadık. " dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı'nın da konuşma yaptığı törende açılış kurdelesi kesildi.

Sanatçının ailesi, protokol ve davetliler, kurdele kesiminin ardından müzeyi gezdi.

Törenin ardından Ahmet Selçuk İlhan konser verdi.

Sarıçam Belediyesince yaptırılan müzede, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırası yer alıyor.

Müzenin de yer aldığı 22 dönümlük alanda, Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimlerinin verildiği Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden alanlar bulunuyor.

Kaynak: AA

