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Fetih coşkusu orhaneli’de

Fetih coşkusu orhaneli’de
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın Fethi’nin 700. yılı kapsamında şehrin dört bir yanında düzenlediği ilçe şenliklerini bu kez Orhaneli’ye taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı kapsamında şehrin dört bir yanında düzenlediği ilçe şenliklerini bu kez Orhaneli'ye taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Orhaneli 9 Eylül Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Şenlik alanında kurulan kadın dernekleri ve kooperatif stantları yoğun ilgi görürken, çocuklar da oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi. Animasyon gösterileri, atölye çalışmaları ve Planetaryum Gökyüzü Çadırı da katılımcılara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın performansı ile başlayan şenlik coşkusu, sihirbaz gösterisi ve kahoot yarışmasıyla devam etti. Türk Halk Müziği konserinde vatandaşlar türkülere hep birlikte eşlik ederken, gece Karagöz-Hacivat gölge oyunuyla sona erdi.

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Nilüfer Balkan Bölge Parkı'nda gerçekleştirilecek programla devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fetih coşkusu orhaneli’de - Son Dakika

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