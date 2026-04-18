Feyha Çelenk\'e Veda Töreni

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü Feyha Çelenk için Bursa'da anma töreni düzenlendi.

BURSA'da hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü, sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk (81) için uzun yıllar emek verdiği Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene sanatçının kızı Fatma Çelenk, kardeşi Feyza Güven, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa Devlet Tiyatroları (BDT) Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile öğrencileri ve çok sayıda sanatçı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Feyha Çelenk'in yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film izlendi. Törende konuşan Fatma Çelenk, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz. Annem son dönemlerini büyük gururlarla geçirdi. Bir sanat kitaplığına adının verilmesi onu çok mutlu etmişti. İki hafta önce bana, 'Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, çok huzurluyum' demişti. Ben de bu yüzden huzurluyum" dedi.

'ÇALIKUŞU' ONUN ANISINA SAHNELENECEK

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ise "Feyha Çelenk bugün sadece Bursa için değil, Türk tiyatrosunun en güzide sanatçılarından biridir. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, insan olarak da çevresine çok şey kazandıran annemiz, ablamız Feyha Çelenk için toplanmış bulunuyoruz. Bazı değerler vardır; çok fazla konuşmasanız da görüşmeseniz de onların varlığı sizi her zaman ayakta tutar. Bundan sonra salonumuzda bir koltuğu hep onun anısına boş bırakacağız. Ayrıca yıllar önce başrolünde oynadığı 'Çalıkuşu' oyununu tekrar sahneye koyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sevenleri, sahnede sanatçının tabutu başında vedalaştı. Türk tiyatrosunda önemli bir iz bırakan Feyha Çelenk'in cenazesi, İstanbul'daki Şakirin Camii'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Bursa, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:48:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.