Filiz Uzun Demir: Ahşap Sanatının Ustası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Filiz Uzun Demir: Ahşap Sanatının Ustası

Giresunlu sanatçı Filiz Uzun Demir, 20 yılda 5 bin eser üreterek ulusal ve uluslararası başarılar elde etti.

08.03.2025 17:49
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Merakla başladı, ustası oldu

GİRESUN - Giresunlu Filiz Uzun Demir, ahşap oymacılığı ve kakma sanatına duyduğu merakla başladığı sanat yolculuğunda, 20 yıl içinde 5 binin üzerinde eser üretip 100'den fazla sergi açarak, önemli bir başarıya imza attı. Geleneksel motifler ve yaşadığı şehri simgeleyen figürlerle dikkat çeken Demir, el sanatlarına duyduğu tutku ve azimle, zaman içinde Türkiye'de ve yurt dışında tanınan bir sanatçı oldu.

Giresun'un tek kadın ahşap oyma ve kakma sanatçısı olarak başladığı yolculukta açtığı kurslarla onlarca usta öğretici yetiştirdiğini anlatan Filiz Uzun Demir, "Giresun Halk Eğitim Merkezi'nde aldığım kursların ardından Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nde eğitimini tamamladım. Bu sanata duyduğum merak beni hep ileriye taşıdı. Her geçen yıl yeteneğimi keşfettim ve geliştirdim. Bu alanda kendimi geliştirirken birçok farklı şehre giderek hem teknik bilgi hem de sanatsal becerilerimi arttırdım" ifadelerini kullandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan prestijli unvan

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ünvanını aldığını da ifade eden Demir,"Merakım sonucu Giresun'da başladığım yolculuğum sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Ahşap Kakma Sanatçısı" unvanı verildi. Ayrıca, usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla birçok kişiye bu sanatı öğretme fırsatı buldum. Giresun'da tek kadın kakma sanatçısı olarak başladım ve yıllar içinde bu sanatı hem Giresun'a hem de tüm Türkiye'ye tanıttım" dedi.

Geleneksel sanatları geleceğe taşıyan eserler

Eserlerinde genellikle geleneksel Türk motiflerine yer veren Filiz Uzun Demir, aynı zamanda yaşadığı şehri yansıtan figürler ve yerel simgelerle halk kültürüne de katkı sağlıyor. Ahşap oymacılığı ve kakma sanatında kendine özgü bir dil geliştirdiğini ifade eden Demir, "Bu sanatı sadece bir meslek olarak görmüyorum, aynı zamanda bir kültür mirası olarak da yaşatıyorum. Bu sanatın çok geniş bir yelpazesi var. Hem minyatür hem de doğa temalı tablolarla farklı alanlarda eserler üretiyorum" dedi.

Başarılarıyla dikkat çeken 100'ün üzerinde sergi açtı

20 yıl içinde 100'den fazla sergi açan Filiz Uzun Demir, eserleriyle sadece Türkiye'nin dört bir yanını değil, yurtdışını da gezdiğini söyledi. Demir, " İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra yurtdışında da sergi açarak, sanatı tanıtmaya çalıştım. Eserlerimde geleneksel hat sanatı ile birlikte yöresel motifleri birleştiriyorum. Bu sayede yaşadığım şehri ve kültürünü tanıtmak adına önemli bir katkı sağlıyorum. Aynı zamanda davet edildiğim üniversitelerde seminerler vererek bu sanat dalını gelecek nesillere tanıtmak için çaba harcıyorum" dedi.

Sosyal medya bağımlılığını sanatla aşma önerisi

Sosyal medya bağımlılığının günümüzdeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Demir, "Günümüz gençliği sosyal medyada çok zaman harcıyor, bu da kişisel gelişimi olumsuz etkiliyor. Bunu aşmanın yolu, her bireyin içinde bir yetenek keşfetmesi ve buna yönelmesidir. Sanatla ilgilenen herkes, sadece eser üretmekle kalmaz, aynı zamanda kendini bulur ve gelişir. Başarıya giden yol sabır, azim ve tutkudan geçmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Filiz Uzun Demir: Ahşap Sanatının Ustası - Son Dakika

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