GastroAntep'te Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GastroAntep'te Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GastroAntep\'te Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 3 Ekim'de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali paneller ve etkinliklerle sürüyor. Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, paneller ve çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Ekim'de başlayan festival kapsamında kentin çeşitli noktalarında gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine, söyleşi ve atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar birçok faaliyet düzenleniyor.

Etkinliklerin ana merkezi Festival Park'ta kurulan alanları ziyaret edenler, geleneksel lezzetleri tatma ve kentin gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Sokağı'nda kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürü ve yerel ürünleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirpervelik" paneline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi.

Festivalin bu yılki başlığının "Deneyimleme" olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bize misafir geldiği zaman 'Bu nereden çıktı?' demeyiz, hemen 'Bir tabak daha koyun.' deriz. Sevgili Peygamberimiz, çorbayı yaparken diyor: 'Biraz daha su koy, komşuya da tattır.' O komşuya tattırmanın tadı bambaşka bir şey. Onun için anadan kıza, babadan oğlana geçen bir kültür lazım. Çocuklarımız, fotoğraf makinesi gibi bizi çekiyor. Ne yaparsak onu tekrar ediyorlar. Her birinize bu heyecanımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sofra deyip geçmemek için bilimsel yaklaşmak lazım."

Gastronomi için ilk adımları 14 yıl önce attıklarını anlatan Şahin, "Bugün hepiniz dolaşıyorsunuz. 14 yıl önce biz başladığımız bu yolculukta İtalyanlar çok daha öndeydi. Ben İtalya'ya gittim, adamlar Amerikan kahvesi içmiyor. Oraya gelen fast foodcuların hiçbiri yaşamamış. Öz güven var, kendi peynirine güveniyor." dedi.

Vali Yardımcısı Bülent Uygur ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türk mutfağı araştırmacısı Vedat Başaran'ın moderatörlüğündeki panelde Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatFatma ŞahinGastronomiGaziantepEtkinlikFestivalKültürTurizmMirasSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:55:57. #.0.3#
SON DAKİKA: GastroAntep'te Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei