İzmir'de Basın Bayramı'nda Kar Helvası İkramı

İzmir'de gazeteci İsmail Atahan Keçeci tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla vatandaşlara kar helvası ikram edildi.

Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, gazetecilere açıklama yapan Keçeci, gün dolayısıyla Adnan Saygılıer tarafından hazırlanan kar helvasını ikram ettiklerini belirtti.

Keçeci, hayır yaparak şehit gazetecileri andıklarını ve gazeteciliğe dikkati çekmeye çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşlardan Mustafa Çelik ise gazetecilerin her zaman ve her yerde olmasını istediğini ifade ederek, "İzmirliyim, Ödemiş'e de sıkça giderim. İlk defa kar helvasını tadıyorum ve çok güzel." dedi.