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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahin, AA foto muhabirleri tarafından çekilen 147 fotoğraftan seçim yaparak, 'Sel aldı', 'Vahşi kedi', 'Engel tanımayan', 'Depremin umudu' ve 'Hastane saldırısı' başlıklı fotoğrafları oyladı.

31.01.2024 13:05  Güncelleme: 13:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Şahin, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", Çevre-Yaşam'da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Şahin, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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