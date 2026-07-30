Gaziantep Büyükşehir geçmişi geleceğe taşıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu çalışmaları yapılan Bey Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı, düzenlenen etkinlikler ve açılış seremonisiyle kentin kültür sanat hayatına kazandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve kültürel mirası geleceğe taşıyan projelerden biri olan Bey Mahallesi Koruma, Restorasyon ve Yaşatma Projesi kapsamında Bey Mahallesi Kültür, Sanat ve Sağlıklı Yaşam Derneği iş birliğiyle yapılan Sanat Sokağı düzenlenen törenle açıldı. 16'ıncı yüzyıla uzanan tarihiyle, geleneksel Antep evleri, dar sokakları ve özgün kent dokusuyla şehrin en kıymetli kültür hazinelerinden biri olan Bey Mahallesi'nde açılan Sanat Sokağı, kültürel ve sosyal yaşamını güçlendirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen açılış töreni yöresel el sanatları ve halk oyunlarıyla renklenirken gösterilerle tarihi sokak kültürle canlandı.

Sanat sokağı sadece geçmişi anlatmayacak geleceği inşa eden bir kültür merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahallesi Sanat Sokağı'nda peyzaj düzenlemeleri yaptı, çiçeklendirme çalışmalarıyla tarihi doku estetik bir görünüm kazandırdı ve mahalle daha canlı bir atmosfere kavuşturuldu. Sanat, gastronomi ve yaşam kültürünü bir araya getiren Sanat Sokağı, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetleri, geleneksel el sanatları, sanat atölyeleri, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşam alanlarıyla sadece geçmişi anlatan değil, geleceği de inşa eden yaşayan bir kültür merkezi oldu.

"Bu mahallede tarih var, medeniyet var, insanlık var, gastronomi var, kültür ve sanat var"

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bey Mahallesi'nin doğduğu evi ve sokağı hatırlattığını dile getirerek, "Cumbalı evler buranın en büyük özelliği. Gerçekten kardeşlik ve büyük bir medeniyet vardı. Taş konuşuyor. Bizim medeniyetimiz bize 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor. 'Gökyüzünü, kuşu, kurdu, kelebeği koru' diyor. Biz tam bunun için buradayız. Bu mahallede tarih var, medeniyet var, insanlık var, gastronomi var, kültür ve sanat var. Kültür ve sanat konuşuluyorsa her şey yolundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya geldiğinde söylediği sözlerden bir tanesi 'Gaziantepli vatansever, çalışkan ve cesaretlidir' diyor. Onun söylediği çok önemli sözlerden bir tanesi 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' diyor. Çünkü yuvarlanan dünyada kendi kültürümüze sahip çıktığımızda biz medeniyetimizi yaşatıyoruz. 'Yaşa' demeyle yaşamıyor, yaşanacak mekanları planlamamız gerekiyor. Ecdadımızın bize verdiği bu kültürel mirası bugün koruyoruz ve çocuklarımızla geleceğe taşıyoruz" dedi.

"Burayı sanat konuşur bir mahalle haline getirmek için elimizden geleni yapacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Özgüler ise Bey Mahallesi'nin tarihi ve bina yapısı üzerine bilgi vererek, "Başkanımız Fatma Şahin'in hep bize söylediği şey 'Güvenlik çok önemli.' İlk önce burada güvenlik için çalışmaya başladık. Bey Mahallesi'ni güvenli bir mahalle, güvenli bir destinasyon haline getirmeye çalıştık. Ondan sonra belediyenin imkanlarıyla insanlar için cazibe merkezi haline getirebilmek adına müzeler yapıldı. Müzeler çalıştırılmaya çalışıldı. Müzeler ve restoranların dışında insanlara cazibe merkezi haline getirmek için sanatı buraya soktuk. Burayı sanat konuşur bir mahalle haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Bey Mahallesi Kültür, Sanat ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Gül Akbalaban ise açılış ile Tarihi Bey Mahallesi'nin kültürünü, sanatını, zanaatını ve ticaretini bir araya getiren ortaklı vizyonun kutlandığını ifade ederek, "Bey Mahallesi Gaziantep'in hafızasıdır. Bu sokaklar sadece taş binalardan oluşmuyor. Her sokakta bir hikaye her avlusunda bir emek, her dükkanında yaşatılması gereken bir kültür var. Biz de bu değerleri koruyarak geleceğe taşımaya hedefliyoruz. Bu proje Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin belediyemizde kurduğumuz güç ve iş birliğinin güzel bir örneğidir. Başkanımızdan aldığımız güç ve vizyonla kent estetiğini koruyan, tarihi dokuya sahip çıkan, sanatı ve sanatçıyı besleyen ve mahalle esnafını güçlendiren bakış açısı sayesinde bugün burada bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Gamze Maraş da yaptığı konuşmada projenin amaçlarını, Bey Mahallesi'nde yapılan çalışmaları ve sanat sokağının Gazi şehre katacaklarını aktardı.

Bey mahallesi özgün kimliğine kavuşuyor

Şehrin kültürünü, mimarisini, komşuluk ilişkilerini ve yaşam biçimini yansıtan yaşayan miras olarak görülen Bey Mahallesi'nde yürütülen kapsamlı dönüşüm çalışmaları kapsamında dokuya aykırı yapılar kaldırıldı, sokaklar özgün kimliğine kavuşturuldu, cephe restorasyonları tamamlandı, altyapı tamamen yenilendi.

Tarihi sokaklar çağdaş şehircilik anlayışıyla hayat buluyor

Tarihi kimliğini koruyarak çağdaş şehircilik anlayışıyla yeniden hayat bulan Bey Mahallesi'nde ayrıca elektrik ve iletişim hatları yer altına alınmış, yollar geleneksel bazalt taş ile döşendi. 12 tarihi yapı restorasyon programına alınırken 9 tarihi konak kamulaştırılarak kamu yararına kazandırıldı.