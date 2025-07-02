Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 3 milyon ziyaretçi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 3 milyon ziyaretçi

02.07.2025 11:18
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2025'in ilk yarısında 3 milyon ziyaretçiye ulaştı. Yıl sonu hedefi 6 milyon.

Türkiye'nin yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2025'in ilk yarısında 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan bulunuyor.

Yılın dört mevsimi başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi çeken park, yılın ilk yarısında 3 milyon ziyaretçi ağırladı.

Yıl sonu hedefi 6 milyon

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandığını belirten Özsöyler, "Geçen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl bu sayı 3 milyona ulaştı. Yıl sonuna kadar 6 milyon ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin özellikle televizyonda, kitaplarda veya dergilerde gördükleri hayvanları canlı görmenin ilgisini çektiğini anlatan Özsöyler, şöyle devam etti:

"Tropik kelebek ve uğur böceği bahçesi, Zooloji Doğa Müzesi, Türkiye'de ilk olan Afrika Savana ve Safari Park çok beğeniliyor. Akvaryumlar, yırtıcı hayvanlar, zürafalar ve filler hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Buraya yılın her döneminde gelen ziyaretçiler hem eğleniyor hem de görmedikleri hayvanlar hakkında bilgi sahibi oluyor."

Dört mevsim ilgi görüyor

Ormanlık alan içinde yer alması sayesinde ziyaretçilerin hayvanları görürken aynı zamanda doğa yürüyüşü yapabildiğini aktaran Özsöyler, "Kışın kar manzarası, yazın ise gölgeli serin alanlar nedeniyle park dört mevsim tercih ediliyor." dedi.

Yırtıcı hayvanlar için hazırlanan yeni safari projesinin 6 ay içinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Özsöyler, "İnsanlar korunaklı araçlar ya da cam bölmeler arkasında olacak. Aslanlar ve kaplanlar serbestçe dolaşacak. Bu tür projeler sayesinde ziyaretçi sayımız artıyor. Gastronomi şehri olmamızın da etkisiyle, gelen misafirler şehirde yemek ve tatlı da tüketerek esnafa katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçilerden övgü

Ziyaretçilerden Mehmet Ergün de hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Ben ve oğlum burayı çok sevdik. Yaklaşık 10 sene önce gelmiştim şimdi yeniden geldim. Çocuğum için eğlenceli bir an oldu, ona da güzel bir hatıra kalacak." dedi.

Tuğba Elmas ise hiç görmediği hayvanları görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu anlatarak, "İlk defa geldim ve çok güzel buldum, çok büyük, hayvanları da yakından görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 3 milyon ziyaretçi - Son Dakika

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