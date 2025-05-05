Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na İlgi Patladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na İlgi Patladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'na İlgi Patladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2024'ün ilk dört ayında 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

05.05.2025 11:24
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Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılın ilk dört ayında yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan park, havaların ısınmasıyla yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, başta yırtıcı hayvanlar olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam parkı olan tesis, ilkbahar mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor.

"Safari adasını hizmete açacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yeni projelerle parkın cazibesini koruduklarını vurgulayan Özsöyler, "Yakın zamanda safari adasını hizmete açacağız. Burada aslanlar ve kaplanlar serbest dolaşacak. Ziyaretçiler, tünelin içinden geçerek bu hayvanları güvenli şekilde izleyebilecek." dedi.

Ziyaretçi sayısında geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 50 artış yaşandığını belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"2024 yılında yaklaşık 5 milyon ziyaretçi parkı gezdi. 2025 yılında ise 6,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 50'lik artış, bu hedefi mümkün kılıyor. Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçi sayısı oldukça fazla. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan da turlar düzenleniyor. Adeta bahar bereketi yaşıyoruz. 2025'in ilk dört ayında yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık."

"Çok beğendik"

Ziyaretçilerden Ersin Şal, Hatay'dan geldiklerini belirterek, "Doğal Yaşam Parkı'nın bu kadar büyük olacağını beklemiyorduk. Özellikle çocukların mutlaka görmesi gereken bir yer." dedi.

Ceren Çiloğlu ise Mersin'den geldiklerini, hayvanların çok iyi bakıldığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Gerçekten çok beğendik. Yeniden gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na İlgi Patladı - Son Dakika

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