Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Yarıyıl Tatilinde 350 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

12 gününde 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiyi ağırlıyor

GAZİANTEP - Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleri bakımından dünyanın dördüncü, Türkiye'nin de en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yarıyıl tatilinde öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.

Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen, barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde de tercih edilen mekanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, okulların tatile girmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.

12 gününde 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Aralarında evcil ve yırtıcı hayvanlarında yer aldığı 400 türden 8 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinin ilk 12 gününde 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran ve yılda 5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiyi ağırlıyor

Hafta sonları yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi bölge illerinden başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle tatil günlerinde her yaştan binlerce vatandaşın zamanını geçirmek için tercih ettiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçiler, değişik türlerde vahşi ve evcil hayvanları aynı zamanda görebilme imkanını bulabiliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, hayvanlar için doğal yaşam alanı olduğu gibi ziyaretçiler için de nefes alabilecekleri bir ortam sunuyor.

"Yarıyıl tatili boyunca parkımızı 350 bin kişi ziyaret etti"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, okulların tatil olmasıyla birlikte ziyaretçi akını olduğunu söyleyerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı'mız Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük doğal yaşam merkezidir. Yaklaşık 400 türden 8 bin tane canlıya parkımızda misafir ediyoruz. Sömestr tatili boyunca parkımızı 350 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz şehrin değişik bölgelerinden geldiği gibi değişik illerden ve ilçelerden, yurt dışından da Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı ziyaret ediyorlar" dedi.

"Bu yıl 6 milyon kişi hedefliyoruz"

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın 2024 yılında yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Özsöyler, "Bu yıl 6 milyon kişi hedefliyoruz. Yeni yeni projelerimiz var. 65 metre boyunda ve 25 metre eninde bir tane tünel akvaryum yapacağız. Yırtıcı hayvanların safari parkını yapacağız. 2025 yılında büyük projelerimiz var. Bu projeler yine ziyaretçilerimizin merakını uyandıracak ve buraya gelmelerini sağlayacak" diye konuştu.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden öğrenciler ise tatilde hayvanat bahçesini gezmek istediklerini, birçok hayvanı gördükleri için mutlu olduklarını ve bahçede keyif dolu vakit geçirdiklerini dile getirdi.