Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu 40 derece sıcağa rağmen devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu 40 derece sıcağa rağmen devam ediyor

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyon çalışmaları, kentte 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen aralıksız devam ediyor. Sona gelinen tarihi kaledeki çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması ve kalenin tekrar ziyarete açılması planlanıyor.

08.08.2024 21:11
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Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu 40 derece sıcağa rağmen devam ediyor

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi

40 derecelik sıcaklıkta hummalı restorasyon çalışması

GAZİANTEP - Depremde hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi'nin restorasyon çalışmaları, kentte 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen aralıksız devam ediyor. Sona gelinen tarihi kaledeki çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması ve kalenin tekrar ziyarete açılması planlanıyor.

Gaziantep'in merkezindeki tepeye kurulmuş olan ve inşa edildiği tarih bilinmemekle birlikte Hititler döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı bilinen Gaziantep Kalesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar gördü. Depremin ardından aldığı hasar nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl restorasyon çalışmaları başlatıldı.

40 derecelik sıcaklıkta hummalı restorasyon çalışması

Yaklaşık 1 yıldır süren Gaziantep Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları son aşamaya gelirken kaledeki deprem izlerinin silinmesi için işçiler 40 derece sıcaklığın altında hummalı bir çalışma yürütüyor. Tarih boyunca birçok kez restore edilen ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile alan Gaziantep Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve kalenin yeniden ziyarete açılması için büyük bir emek sarf ediliyor. Depremlerden hemen sonra restorasyon çalışmalarının başlatıldığı Gaziantep Kalesi'nde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, ellerindeki ağır çekiçlerle bir yandan 40 dereceyi aşan hava sıcaklığının altında taşlara şekil vermeye çalışırken, bir yandan da taşlardan çıkan tozlarla mücadele ediyor.

Çalışmaların yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapılmasının ardından yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başlayan ekipler, kale burçlarının onarımını tamamladı. Kalenin diğer bölgelerinde çalışma yürüten ekipler, çalışmaların tamamlanması için yoğun bir performans sergiliyor. Kale duvarları ve iç kısımlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kale içinde bulunan alanlar ve çevre düzenlemesinin ardından çalışmaları yılsonuna kadar bitirmeyi planlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Valiliği'nin kontrolünde yürütülen çalışmalar kapsamında kalenin restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve yılsonunda tekrar ziyarete açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Kitabelerin bulunduğu taşların zarar görmemesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Çalışmalarda yüzde 80 seviyesine gelen ekipler, hava sıcaklığının artmasına rağmen çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Sıcak havada yoğun mesai harcayan ekipler, aralarında kitabelerin de bulunduğu taşların zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları Başkanı Serdar Murat Gürsel, kaledeki çalışmaların yılsonuna kadar bitirilmesi planlandığını bildirdi. Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu için ihale sürecinin ardından çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlanıldığını aktaran Gürsel, çalışmaların son aşamada olduğunu, bu yılın sonunda tadilat sürecinin tamamlanacağını ve kalenin yeniden ziyarete açılacağını söyledi.

"Gaziantep'te yaşanan deprem sonrası birçok tarihi yapıda hasarlar tespit edildi"

Birçok tarihi yapı gibi Gaziantep'in simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin de depremde hasar aldığını belirten Gürsel, "Gaziantep'te yaşanan deprem sonrası birçok tarihi yapıda hasarlar tespit edildi. Depremin ardından bilimsel kurullar oluşturularak akademinin, bilimin ve tekniğin dediği dille bu yapılara doğru müdahale teknikleri geliştirilip hızlıca projeleri hazırlandı. Hazırlanan projelerden bir tanesi de kalenin projesiydi. Projeler onaylandıktan sonra hızlıca restorasyon çalışmaları başladı. Gelinen seviyede kalemiz eski görünümüne dışarıdan kavuştu. Kalede restorasyonları tamamlanmak üzere, surların ve burçların onarımları gerçekleşti. İçeride ise yürüyüş yolları, iç ve alt kalede yer alan bölümler onarılıyor. Yapı izlerimizin de restorasyonları yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir" dedi.

"Yerli ve yabancı turistleri yine Gaziantep Kalesi'nde misafir etmeye başlayacağız"

Gaziantep Kalesi'nin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla bu yılın sonunda ziyarete açılacağının müjdesini veren Gürsel, restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistleri yine Gaziantep Kalesi'nde misafir etmeye başlayacaklarını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentin turizmini canlandırmak için 2017 yılında "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" sloganı ile başlattığı kampanyanın etkilerinin devam ettiğini ifade eden Gürsel, Türkiye'nin dört bir yanından Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezmeye gelen turist kafilelerinin, Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini bildirdi.

"Şu an çok ciddi bir turist akınına uğradığımızı söyleyebilirim"

Gaziantep halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin, Gaziantep Kalesi'nin ziyarete açılmasını dört gözle beklediklerini belirten Gürsel, "Şu an çok ciddi bir turist akınına uğradığımızı söyleyebilirim. Gaziantep'e gelen turistlerin tamamı 'Gaziantep Kalesi'nde restorasyon çalışmaları ne zaman bitecek? Kaleyi ne zaman ziyaret edebileceğiz?' şeklinde talepleri olmaktadır. Yapılan çalışmaların doğru teknik ile yürüyebilmesi için hummalı bir şekilde çalışmalarımızı titizlikle yürütmek zorundayız. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yılsonunda kalemiz ziyarete açılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu 40 derece sıcağa rağmen devam ediyor - Son Dakika

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