Gaziantep Savunması Müzesi Ziyarete Açık - Son Dakika
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Gaziantep Savunması Müzesi Ziyarete Açık

Gaziantep Savunması Müzesi Ziyarete Açık
04.07.2026 11:18
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Tarihi eşyaları sergileyen müze, Gaziantep Savunması'nın izlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Gaziantep savunmasının izlerini taşıyan tarihi parçalar, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında faaliyete alınan müzede, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı zamanında Anadolu'da verilen mücadele, özel hazırlanan görseller ve dönemin eşyalarıyla anlatılıyor.

Vatandaşların bağışlarıyla toplanan ve savaşın izlerini taşıyan kapı, pencere, demir korkuluk gibi çeşitli ev eşyaları 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde sergileniyor.

Bu kapsamda eski yapıların yıkımı sırasında biriktirilen kapı, pencere ve çeşitli mimari unsurlar, panorama alanında kullanılarak dönemin atmosferinin birebir yansıtılmasına katkı sağlıyor.

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ziyaretleri sırasında müzede geçmişe ait eşyaları görmelerinin olumlu etkiler bıraktığını söyledi.

Severoğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra eski binaların yıkılmasıyla birlikte eski eşyaları saklayan vatandaşlarla iletişim kurarak savaşın şahidi materyalleri müzede topladıklarını belirtti.

Uzman incelemesiyle geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor

Severoğlu, o dönemleri yansıtan maketlerin ve ses kayıtlarının da müzede yer aldığını ifade etti.

Eşyaların müzede sergilenmeden önce birçok araştırmadan geçtiğini vurgulayan Severoğlu, şöyle konuştu:

"Müzedeki çalışmaları yürütürken bizim çok önemli kurullarımız var. Bu kurullarımız içerisinde arkeologlar, sanat tarihçileri, mimarlar, mühendisler ve tarihçiler var. Bunlar bu eserleri inceleyerek değerlendiriyor. Birtakım materyalleri de onların o döneme ait olduklarını müzeci uzmanlarımız, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Koruma Uygulama Şube Daire Başkanlığındaki uzmanlarımız ve bize gönüllü katılan şehir konusunda uzman arkadaşlarımız değerlendiriyor. Onların detaylı incelemeleri sonunda bu kapıların her birisinin tarihini biliyoruz."

Müzenin sadece kente değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait bir müze olduğunu söyleyen Severoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki bütün panoramalarda bir anı görür ve bir setin arkasından bakarsınız. Panorama 25 Aralık Müzesi'ne ve maket alanına gelen ziyaretçiler, Antep'in o günkü sokaklarının içerisinde gezebildiklerini hissetsinler istedik. Dolayısıyla o dönem sokaklar ve binalarda kullanılan gerçek materyallerin maket alanında kullanılması, buradaki o duygusal hissi ve duygu yoğunluğunu daha fazla verebiliyor. Onun için bu bizim açımızdan çok önemliydi."

Ziyaretçilerden Emre Can Kerse de müzelere merakı olduğunu belirterek "Gaziantep'teki bütün müzeleri gezmeye çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir müze yapılmış. O zaman kullanılan eşyaların burada olması beni şaşırttı. Emek harcanarak hazırlanan bir müze, çok beğenerek geldik." dedi.

Ziyaretçi Sevilay Ercan de müzeyi gezerken o dönemde yaşıyor gibi hissettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Savunması Müzesi Ziyarete Açık - Son Dakika

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