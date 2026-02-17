Gazzeliler çadırların arasında da olsa çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor

HAN Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Necat Mülteci Kampı sakinleri, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların bile zor bulunduğu bir ortamda bereket, iyilik ve dayanışma ayına hazırlanırken, daha güzel ramazanların hayalini kuruyor.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazzeliler, 3 yıldır çadır hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor. İnsanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu istikrarlı ve onurlu yaşamdan mahrum bırakılan Filistinliler, siyasi ve askeri belirsizliklerin devam ettiği, barınma ve yeme içme gibi en temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı bir ortamda hayata tutunmak için ellerinden geleni yapıyor.

Ramazanı büyük bir coşkuyla, adeta bir bayramı karşılar gibi karşılayan ve büyük hazırlıklar yapan Gazzeliler, ramazan hilalinin, çadırlarda bile sönmeyeceğini ve Filistinliler için bu hilalin büyük bir umut olduğunu gösteriyor.

Necat Kampı sakinleri de bu amaçla kolları sıvadı. Kampta girişilen hummalı çalışmayla çadırlara "hayırlı ramazanlar" yazıları asıldı. Ramazanla bütünleşen "fener" resimleri yapılarak, kamp boydan boya Filistin bayraklarıyla donatılırken, akşamları ortamın aydınlanması için bayrakların arasına lambalar yerleştirildi ve led ışıklı süslemeler asıldı.

Kamptaki mescidin üstündeki direğe devasa bir fener asılırken, kamp meydanına çocukların eğlenmesi için salıncak ve trambolin getirildi. Çocuklar ramazan boyunca sürecek bu eğlenceye salıncakta sallanarak ve trambolinde zıplayarak daha şimdiden başladı.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı genci yaşlısıyla kamp sakinleri, huzurlu ve saldırıların durduğu bir ramazan geçirmeyi ve daha güzel ramazanlara erişmeyi diledi.

Bomba yağmayan, kayıp verilmeyen bir ramazan diliyorlar

Kamp sakini çocuklardan Muhammed Abdulfettah Fucu, "Bu zor şartlarda, abluka altında ve yaşadığımız acılara rağmen kendi kendimizi mutlu etmeye çalıştık ve bu nedenle kampı süsledik." dedi.

Ramazanın özel ritüelleri olduğunu, süslemelerin de bunlardan biri olduğunu anlatan Fucu, iftar ve sahurda hep bir araya geldiklerini, bunların Gazze'de kutsal kabul edilen değerler olduğunu ifade etti.

Ramazanın gelişiyle Gazze'de kadın, erkek, çocuk, yaşlı, herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Fucu, İslam alemine şöyle seslendi:

"Yahudilere, savaşı durdurmalarını, ramazan ayında bizi bombalamamalarını söylesinler. Çünkü bu mübarek ayda kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Biz sofraya oturduğumuzda birinin eksik olmasını istemiyoruz. Pek çok aile yarın o sofraya fertleri eksik bir şekilde oturacak."

Eski güzel ramazanları özlemle yad eden Fucu, "Bugün o günlerden geriye hiçbir şey kalmadı. Ölenler, şehit olanlar oldu. Savaş bizi yaraladı." dedi.

Ramazanı çadırda değil evde karşılayacakları günlerin hayalini kuruyorlar

Bir diğer çocuk Dima Zuğrub ise karton kutulardan fenerler yaptıklarını ve hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

"Ramazan ayını büyük bir mutluluk ve evimize dönme umuduyla karşıladık. Refah'ı (göç ettiği yer) çok özledik ama inşallah en kısa zamanda evimize döneceğiz. Burada kalmayacağız, inşallah döneceğiz." diyen Zuğrub ramazanı çadırlarda değil evlerde karşılama temennisinde bulundu."

Kamp sakinlerinden Ebu Mahmud Aşur ise Gazzelilerin ramazanı bu yıl da çok zor şartlarda karşıladığını kaydetti.

Refah'tan Han Yunus'a göç ettiklerini aktaran Aşur, "Bu yılki ramazan, inşallah öncekilerden daha iyi olur." temennisinde bulundu.