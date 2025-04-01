Geleneksel Tahta Araba Yarışı Coşkusu

Fren yok, heyecan çok, geleneksel tahta araba yarışı nefesleri kesti

Kendi yaptıkları tahta araçlarla düşe kalka yarıştılar, yağmura kulak asmadan doyasıya eğlendiler

Tahta tekerler dönüyor, Yeşildere'de gelenek yaşıyor

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köylüleri çocukken oynadıkları tahta arabaları tekrar yaparak bayramlarda geleneksel hale gelen tahta araba yarışı düzenliyor. Tasarladıkları araçların hünerlerini de sergileyen köylüler, kurdukları dernek koordinesinde düzenledikleri bu etkinlikle hem kaynaşıyor hem de doyasıya eğleniyor. Yarışmacılar küçük çaplı da olsa kaza ihtimallerine karşı plastik baretlerini takmayı da ihmal etmiyorlar.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü geleneksel hale gelen tahta araba yarışları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Köylülerin çocukluk yıllarında oynadıkları tahta arabaları yeniden tasarlayarak düzenlediği yarışlar, yoğun katılımla gerçekleşti.

Hem nostalji, hem dayanışma örneği

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde düzenlenen etkinlikte, köylüler hem nostalji yaşadı hem de dayanışma içinde keyifli anlar geçirdi. Köyde bayramların vazgeçilmez organizasyonlarından biri haline gelen yarışlarla, geçmişten günümüze taşınan gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda, köy merkezi adeta festival alanına dönüştü. Yağmura ve soğuk havaya rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen etkinlikte, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Köy içerisindeki yaklaşık 7 kilometrelik doğal rampa parkurunun bu yıl 2 kilometrelik kısmında yapılan yarışlara, 40 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Yeşildere Köyü Muhtarlığı ve Dernek organizesinde kurulan çadırlarda çeşitli ikramlarla ağırlanırken, yarışma için büyük bir heyecan yaşandı. Sporcu kayıtları ve kura çekimlerinin ardından etaplar halinde başlayan yarışlar, büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışın birincisi tahta araba açık artırmayla satılıyor

Yeşildere Köyü sakinlerinin yanı sıra gurbette yaşayan köylülerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, ilçe merkezi ve çevre illerden gelen izleyiciler tarafından da büyük bir heyecanla takip edildi. Beş etaptan oluşan ve eleme usulüyle gerçekleşen mücadelede, final etabında en hızlı isim Veli Ekiz oldu. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, en güzel tasarıma sahip tahta araba ve yarışın birincisi olan tahta araba için açık artırma düzenlendi. Bu yılın şenlik ağası unvanını Muhammet Tatlı kazandı.

Ödül töreninin ardından etkinlik, yöresel sanatçılar Ali Elmas ve İbrahim Karagöz'ün sahne aldığı konserle devam etti. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen katılımcılar, müzik eşliğinde eğlenerek şenliği coşkuyla tamamladı.

Yarışmaya katılan tahta araba sporcularından Hasan Özkara; "2 yıldır bu yarışmaya katılıyorum. Yarışmalarda eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Amaç birinci ya da ikinci olmak değil. Eğlenmek için geldim." dedi.

Yeşildere köyü sakinlerinden şenlik ağası Muhammet Tatlı; "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz tahta araba yarışmamıza katılım bu yıl oldukça fazlaydı. Diğer yıllarda da tüm vatandaşlarımızın bu şekilde katılmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Denizli'de ikamet eden ve yarışmanın birincisi olan Yeşildereli Veli Ekiz ise; "Geleneksel tahta araba yarışmamıza bu yılda katıldım. Geçen yıl ikinci olmuştum. Bu yıl birinci oldum. Seneye ise tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Karabaş; "Bu yarışmamız uzun yıllardır yapılıyordu ama bizler bu yıl resmi olarak ikincisini düzenledik. Bu seneki yarışmayı 40-45 yarışmacımız ile tamamladık. Yağmurla birlikte bereket içerisinde bir şenliğimiz oldu. Rabbim tekrarını göstersin inşallah." İfadelerini kullandı.

Yeşildere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sait Yıldırım ise; "Her Ramazan Bayramının 2. günü bu şenliğimizi organize ediyoruz. Yağışlı havaya rağmen rekor bir katılımla yarışmalarımızı tamamladık. Köyümüz dışında gurbetteki hemşerilerimizin köyümüzle daha da kaynaşması için bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." Sözlerini sarf etti.

Yeşildere Köyü Muhtarı Şinasi Çalar da; "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tahta araba yarışmamızı yaptık. Her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. Derneğimiz ile ortak istişare içerisinde her şey Yeşildere için diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılım sağlayan, uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.