Geleneksel Türkmen Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Geleneksel Türkmen Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin Erdemli'de düzenlenen 32. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Yurt içi ve dışından gelen kültür ekipleri sahne alırken, etkinlikte Türk dünyasının kültürü sergilendi.

19.05.2025 14:12
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Binlerce kişi geldi: Geleneksel Türkmen Şöleni coşkulu geçti

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen kültür ekipleri de sahne aldı

MERSİN - Mersin Erdemli'de 5 ülkeden kültür ekiplerinin yer aldığı binlerce kişinin katıldığı 32. Geleneksel Türkmen Şöleni coşkulu geçti. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende gösteriler büyük beğeni topladı.

1978 yılında başlayan Türkmen Şöleni'nin 32'ncisi Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda mehteran takımının yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen kültür ekipleri de sahne aldı. Türk dünyası renkleri, dansları ve kültürünü binlerce kişi keyifle izledi. Ocakların kurulduğu, sıkmaların ve yayık ayranlarının yapıldığı şölene gelenler güzel bir gün geçirdi. Şölende sahne alan sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Semicenk ise katılanları coşturdu.

"Kadim kültürümüzün izlerini hep birlikte geleceğe taşıyoruz"

Türkmen Şöleni'nin önemine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Belediyemizin geleneksel hale getirdiği, kültürel değerlerimizi yaşatan ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıran anlamlı bir etkinlikte Türkmen Şöleni'nde bir kez daha bir aradayız. Bu güzel topraklarda köklü geçmişimizin ve kadim kültürümüzün izlerini hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Yörük, Türkmen kültürü tarihi boyunca cesaretiyle, mertliğiyle ve dayanışmasıyla öne çıkmış, gönlü vatan ve bayrak sevgisiyle dolup taşan yiğitlerin devletine ve milletine duyduğunu, mensubiyet şuuruyla var olmaya devam etmiştir" dedi.

"Türkmen Şölenimiz çok önemli"

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da, "32.'sini düzenlediğimiz geleneksel Türkmen Şölenimizde Erdemli'mizin erdemli insanları, Yörük insanlarıyla bir aradayız. Sizler de görüyorsunuz yoğun bir coşku var. Halkımızın çok ciddi bir teveccühü var. Yaklaşık 3 yıldır Türkmen Şöleni'ni yapamıyorduk. Bu sene 32.'sini düzenlemek belediye başkanı olarak bana nasip oldu. Halkımızın da çok ciddi bir teveccühü var. Yörük, Türkmen hayatını gelecek nesillere aktarmak için de bu Türkmen Şölenimiz çok önemli. Benim de en önem verdiğim şölenlerden bir tanesi. Sağ olsun vatandaşlarımızdan, halkımızdan yoğun teveccühleri, yoğun katılımları ile çok güzel bir gün" diye konuştu.

"Bu yıl daha çok coşkulu, daha çok katılım var"

Yörük kültürünü tekrar yaşadığı için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ülkü Güven, "İçimizdeki o sönmekte olan Yörük ateşini, sönmesinden korktuğumuz o Yörük ateşi tekrardan canlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu Yörük ateşi sönmedikçe umutlar hiçbir zaman tükenmeyecek. Biz Türkiye'nin umuduyuz, Türk dünyasının umuduyuz" ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir şenlik geçirdiğini anlatan vatandaşlardan Saliha Tanrıverdi ise, "Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen güzel bir misafirimiz oldu" ifadelerini kullanırken, Berna Yılmaz da, "Çok eğleniyoruz, geçen yıllarda da geldim. Konserler çok güzel geçiyor, çok renkli bir ortam" şeklinde konuştu.

Kültürün yaşatıldığı bu şölene katıldığı için mutlu olduğunu aktaran Armağan Üstün de, "Kültürümüz yaşanıyor işte burada olan sıkmamız, böreğimiz oluyor, tantunimiz var. Her sene geliyoruz, bu yıl daha çok coşkulu, daha çok katılım var" diyerek düşüncelerini anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel Türkmen Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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