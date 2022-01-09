"Genç Ofis" üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel destek sağlıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan "Genç Ofis", üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel aktivitelere katılma imkanı sunuyor.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan Genç Ofis, üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel alanlarda hizmet veriyor.

Boş vakitlerini Genç Ofis'te geçiren öğrenciler müzik, resim ve dil kursları gibi birçok alanda verilen eğitimlerden yararlanıyor, grup çalışmaları sayesinde sosyalleşiyor.

Genç Ofis'te öğrenciler, gençlik liderleri tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile doğru alanlara yönlendiriliyor, ayrıca sosyal sorumluluk projeleri ile kişisel farkındalıklarını artırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar, AA muhabirine, Batman'da bulunan 2 Genç Ofis'ten birinin Batman Üniversitesi merkez kampüsünde gençlere hizmet verdiğini söyledi.

Genç Ofis'te kültürden sanata, edebiyattan geziye, gönüllülük faaliyetlerinden sosyal projelere kadar birçok alanda etkinlik ve aktivitelerin düzenlendiğini aktaran Rüzgar, gençlerin, katıldığı grup faaliyetleri ile sıcak bir ortamda sosyalleştiklerini kaydetti.

Rüzgar, Genç Ofislerin temel hedefinin, gençlerin eğitimlerini devam ettirmelerini ve kişisel gelişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Genç Ofisler, gençlerin kişisel gelişimlerini daha ileriye taşıyabilecek, yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlardır." diye konuştu.

Bakanlığın hizmetleri gençlerle buluşuyor

Batman Üniversitesi Genç Ofis Gençlik Lideri Zozan Algan da amaçlarının gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu imkanlarla buluşturmak ve gençlere yol göstermek olduğunu aktardı.

Resim, piyano, bağlama, gitar gibi kişisel gelişim kurslarının yanı sıra açık hava sineması, köy okullarındaki çocukları eğlendirmek, köy okullarını boyamak, müzik eğlenceleri düzenlemek gibi etkinlikler yaptıklarını kaydeden Algan, "Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Merve Çiftçi ise Genç Ofis'in öğrenciler için sunulmuş çok güzel bir fırsat olduğunu kaydederek, ofiste çok güzel etkinlik ve faaliyetlerin bulunduğunu anlattı.

Öğrenci Mustafa Şahin de Genç Ofis'te ücretsiz birçok faaliyetten yararlandıklarını belirterek, "Devletimiz bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde öğrencilere sunuyor." dedi.