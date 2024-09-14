Gençlerden Narin'e Anma Tablosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gençlerden Narin'e Anma Tablosu

Gençlerden Narin\'e Anma Tablosu

Kahta'da gençler, kaybolan Narin Güran için duygu dolu resim çalışması gerçekleştirdi.

14.09.2024 14:47
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Gençlik Merkezi Resim Kursu Öğretmeni Ekrem Peker, kursa katılan gençlerin ortak kararıyla bu derslerinde zor bir tema seçtiklerini belirtti.

Narin'in resminin çizimi sırasında öğrencilerin duygusal anlar yaşadığını dile getiren Peker, "Biz istiyoruz ki başka Narinler ölmesin. Biz de bu çalışmayı yaparken tüm ülke gibi üzüldük. Keşke Narin yerine başka bir konu, başka bir tema çalışması yapsaydık. Bu gerçekten çok üzücü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Resim kursu öğrencilerinden Ferhat Görgeç, Narin'in hayattan koparılmasına herkes gibi üzüldüklerini, şu ana kadar yaptığı resimlerden en zorunu çizdiğini ifade etti.

Hayrünisa Saray ise başka çocukların ölmemesi ve zarar görmemesi için Narin'in resmini yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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