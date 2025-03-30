Geri Dönüşümde Yeni Bir Hayat - Son Dakika
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Kültür Sanat

Geri Dönüşümde Yeni Bir Hayat

Felsefe öğretmeni Bircan Emektar, atölyesinde eski eşyaları dönüştürerek sürdürülebilirlik sağlıyor.

30.03.2025 11:16
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Çorum'da felsefe öğretmeni Bircan Emektar, evinin altında kurduğu geri dönüşüm atölyesinde eski eşyalara yeniden hayat veriyor.

Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Emektar, köyde geçirdiği çocukluk yıllarında aile büyüklerinin eskiyen eşyaları onarıp farklı amaçlarla kullanmasından etkilenerek, geri dönüşümü kendisine yaşam tarzı olarak belirledi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki aile apartmanının bodrum katını geri dönüşüm atölyesi olarak dizayn eden Emektar, burada çevresindeki insanlardan ya da hurdacılardan aldığı atık eşyaları dönüştürerek yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Şimdiye dek evinin inşasında kullanılan atık kerestelerden evinin mobilyalarını yapan Emektar, yakılmak üzereyken fark edip aldığı dişbudak ağacından kabak kemane, kırık ütü masası ve aracının eskiyen fren disklerinden masa lambası gibi eşyalar yaptı.

Öğretmenlik mesleğinden arta kalan zamanının büyük bölümünü atölyesinde geçiren Emektar, burada ürettiği yeni eşyaları sevdikleriyle de paylaşıyor.

Emektar, AA muhabirine, bugüne dek atık malzemeleri dönüştürerek aralarında sedir, vitrin ve mini traktörün de bulunduğu 200'e yakın yeni eşya ürettiğini söyledi.

Geri dönüşüm kültürünü çocukluk yıllarında edindiğini belirten Emektar, "Geri dönüşüm, büyüklerimiz için özellikle köy yaşantılarında, gündelik hayatta olmazsa olmaz bir değer. Var olan herhangi bir nesne hiçbir zaman boşa kullanılmıyor. Örneğin babaannelerin eski kazaklardan paspas örerek başladığı geri dönüşüm süreci vardır. Biz bunları küçük yaşlardan itibaren özümsedik ve gün geçtikçe hayatımız büyük bir değer haline geldi." dedi.

İnsanların gözden çıkardığı eşyaları geri dönüştürerek yeni bir yaşam vermekten haz duyduğunu dile getiren Emektar, "Bu dünyada misyonunu tamamlamış her nesnenin kesinlikle ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Bir de özellikle günümüzde artık sürdürülebilirlik hayatımızın gereği. Çünkü doğal kaynaklarımız gün geçtikçe yok olmakta. Bizim yaptığımız işlem çok büyük bir iş olarak görülmeyebilir ama unutmayalım ki bir okyanus, damlaların birleşmesiyle meydana geliyor. Her insan elinden geldiği kadar geri dönüşüme katkı sağlarsa bu inanılmaz bir katma değer boyutuna ulaşabilir. Bu nedenle insanlarımız kaynaklarını har vurup harman savurmamalı. Eskiyen malzemeleri üzerinde biraz düşünüp zaman harcayarak mutlaka farklı ürünler ortaya çıkarabilirler." diye konuştu.

Emektar, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, insanların geri dönüşüm konusunda duyarlı davranması için yeni bir başlangıç olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Burası benim kendi evimin alt katında bulunan bir mekan. Boşa zaman geçiren bir birey olmadım kesinlikle. Zamanımın değerli olduğunu, hep üretebileceğimi bildim ve bu atölyede zaman geçirmeyi tercih ettim. Akşamları, hafta sonları zamanımın boş kaldığı süreçlerde imalat atölyesinde bulunmak her zaman bana mutluluk verdi. Geri dönüşüm için atılan bir adımın çocuklarımız için atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımıza sürdürülebilir hayat konusunda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Geri Dönüşümde Yeni Bir Hayat - Son Dakika

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