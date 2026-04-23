Germencik\'te 500 çocukla Atatürk portresi oluşturuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 Nisan kapsamında 500'ü aşkın çocuğun 3 bin 600 fotoğraf karesi bir araya getirilerek Atatürk portresi oluşturuldu.

Germencik Belediyesi koordinesinde 23 Nisan'da anlamlı bir projeye imza atıldı. Hayata geçirilen "Atatürk Çocukları" projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirildi. Tiyatro kursu eğitmeni Sermin Atik Kaya'nın öncülüğünde yürütülen projede, ilçede yaşayan 500'ün üzerinde çocuğun fotoğrafları bir araya getirildi. Toplam 3 bin 600 kareden oluşan çalışma sonucunda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi oluşturuldu. Ortaya çıkan eser hem görselliği hem de taşıdığı anlamla büyük beğeni topladı. Projede yer alan çocukların fotoğraflarını portre içerisinde gören aileler ise duygusal anlar yaşadı.

Projeyi 23 Nisan'a yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Atatürk Çocukları projemizi tamamlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin umudu evlatlarımızın fotoğraflarını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük portresinde bir araya getirerek anlamlı ve unutulmayacak bir eser oluşturduk. Her birimiz onun parçası olmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. - AYDIN